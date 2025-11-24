Οι Φοίνιξ Σανς έφτασαν στην 3η σερί τους νίκη και παράλληλα έκοψαν το σερί που είχαν αρχίσει να χτίζουν οι Σπερς, κερδίζοντας με 111-102.

Βίοι... αντίθετοι για Σανς και Σπερς στην μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Mortgage Matchup Center» της Αριζόνα.

Οι γηπεδούχοι Σανς έφτασαν τις τρεις σερί νίκες και στην 8η εντός έδρας σε σύνολο 10 αγώνων για το 11-6 ρεκόρ, ενώ η ομάδα του Σαν Αντόνιο «φρέναρε» το δικό της σερί, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν (και συνεχίζει να αγωνίζεται) χωρίς τον τραυματία Βίκτορ Γουεμπανιαμά.

Ο Ντίλον Μπρουκς έβαλε φαρδιά -πλατιά την υπογραφή του σε αυτό το ματς έχοντας 25 πόντους με 6/12 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Ντέβιν Μπούκερ τον ακολούθησε κατά πόδας με άλλους 24 πόντους και έχοντας 7/18 εντός παιδιάς, 7 τελικές πάσες και 5 ριμπάουντ. Πολύ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Κόλιν Γκιλέσπι (15π., 3/7τρ.), Τζόρνταν Γκούντγουιν (15π., 10ριμπ.) και Μαρκ Γουίλιαμς (14π., 11ριμπ.)

Οι Σανς έπαιζαν χωρίς τους Τζέιλεν Γκριν, Γκρέισον Άλεν και Ράιαν Νταν, ενώ πολύ σημαντικές ήταν και οι απουσίες των Σπερς καθώς εκτός του Βίκτορ Γουεμπανιαμά είχαν μείνει εκτός και οι Στέφον Καστλ και Ντίλαν Χάρπερ.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Σαν Αντόνιο ήταν ο Ντε'Άαρον Φοξ με 26 πόντους, ενώ οι Ντέβιν Βάσελ και Κέλντον Τζόνσον πρόσθεσαν από 17 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-30, 49-56, 86-80, 111-102.