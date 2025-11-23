Οι Μάτζικ πάτησαν γκάζι στο φινάλε και λύγισαν τους Νικς, οι Μπουλς γλίτωσαν στο τελευταίο σουτ απέναντι στους Γουίζαρντς, ενώ η Ατλάντα συνέχισε την εντυπωσιακή εκτός έδρας πορεία της περνώντας με άνεση από τη Νέα Ορλεάνη.

Στη Νέα Ορλεάνη, οι Χοκς επιβεβαίωσαν ξανά πως τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι το μεγάλο τους όπλο φέτος, φτάνοντας στην όγδοη νίκη τους σε 11 εξορμήσεις. Με μπροστάρη τον εξαιρετικό Κρίσταπς Πορζίνγκις (30 πόντοι με 11/17 σουτ) και τον Τζέιλεν Τζόνσον να αγγίζει το triple-double (18 π., 11 ρ., 9 ασ.), η Ατλάντα επέβαλε απόλυτα τον ρυθμό της και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Πέλικανς.

Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης βυθίζεται ολοένα και περισσότερο, με την ένατη συνεχόμενη ήττα της να τη ρίχνει στο 2-15. Ο Ντέρικ Κουίν πάλεψε με 25 πόντους, αλλά αυτό ήταν το μόνο φωτεινό σημείο σε μια ακόμη δύσκολη βραδιά.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-21, 46-56, 70-88, 98-115

Μπουλς – Γουίζαρντς 121-120

Στο Σικάγο, οι Μπουλς χρειάστηκαν να κάνουν… ανατροπή τελευταίας στιγμής για να αποφύγουν την παγίδα των Γουίζαρντς. Με ένα καθοριστικό 10-0 σερί στην τέταρτη περίοδο, γύρισαν το ματς και άντεξαν ως το φινάλε, εκμεταλλευόμενοι το λάθος των φιλοξενούμενων στην τελευταία επίθεση που τους στέρησε την ευκαιρία για ένα πιθανό νικητήριο σουτ.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ήταν σταθερά ο πιο αξιόπιστος παίκτης στο παρκέ (28 π., 12 ρ.), ενώ ο Τζος Γκίντι σημείωσε triple-double (18 π., 12 ρ., 11 ασ.). Ο Κόμπι Γουάιτ πρόσθεσε 20 πόντους, δίνοντας συνολικά μια τριάδα που κράτησε το Σικάγο όρθιο.

Για τους Γουίζαρντς, οι Γουίτμορ και Κίσπερτ είχαν από 20 πόντους, όμως αυτό δεν απέτρεψε τη 14η συνεχόμενη ήττα τους.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-41, 64-70, 92-98, 121-120

Μάτζικ – Νικς 133-121

Μετά από τρία δωδεκάλεπτα στα οποία οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, το Ορλάντο βρήκε ρυθμό, περιόρισε επιθετικά τους Νικς και καθάρισε το ματς με εντυπωσιακό σερί 13-0 στην τελευταία περίοδο. Ήταν η δεύτερη νίκη των Μάτζικ απέναντί τους μέσα σε μόλις 11 ημέρες και η έκτη στα τελευταία επτά παιχνίδια τους.

Ο Φραντς Βάγκνερ ήταν για άλλη μία φορά ο άνθρωπος που άλλαξε τις ισορροπίες: 37 πόντοι με 13/19 σουτ, 4/6 τρίποντα, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ, φορώντας μάλιστα προστατευτική μάσκα και καλύπτοντας ιδανικά την απουσία του Μπανκέρο. Ο Ντέσμοντ Μπέιν (27 π.) και ο Τζέιλεν Σαγκς (26 π.) συμπλήρωσαν ένα εξαιρετικό τρίο.

Οι Νικς προσπάθησαν να αντιδράσουν στο φινάλε με τον Τζέιλεν Μπράνσον να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του (33 π., 11 ασ.), ενώ ο Τάουνς πρόσθεσε 24 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-29, 64-66, 98-93, 133-121