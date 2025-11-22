Πράματα και θάματα από τον Ρούμπεν Ντομίνγκεζ στο ματς του Texas Α&Μ κόντρα στο Μanhattan με 10 εύστοχα τρίποντα.

Την σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στο ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μπιλμπάο, αλλά από τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο 22χρονος Ρούμπεν Ντομίνγκεζ βρίσκεται στο NCAA για χάρη του Texas.

Ο Ισπανός τρέλανε κόσμο στη νίκη του Texas Α&Μ κόντρα στο Manhattan με 109-68 με τα όσα έκανε στο παρκέ. Τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους και το φοβερό στατιστικό είναι το 10/14 που σούταρε πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Την... είδε Στεφ Κάρι και το έβλεπε σαν βαρέλι σε μια βραδιά που δεν πρόκεται να ξεχάσει ποτέ. Φέτος πάντως σουτάρει με το εντυπωσιακό 48.9% στα τρίποντα και θέλει να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.