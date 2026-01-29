Ο Τάιρικ Τζόουνς με μπλοκ και ο Τάϊσον Γουόρντ με κάρφωμα, χάρισαν δύο από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Τάϊσον Γουόρντ, πραγματοποίησαν δύο από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις στον πρώτο ημίχρονο, ξεσηκώνοντας τον κόσμο που βρισκόταν στο φαληρικό στάδιο.

Το πρώτο highlight το έδωσε ο νέος σέντερ των Πειραιωτών. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόουνς... έσβησε τα φώτα στον Κέβιν Πάντερ με ένα εντυπωσιακό μπλοκ.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη του... θεάματος πήρε ο 28χρονος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων». Ο Γουόρντ, έπειτα από κλέψιμο, βγήκε μόνος του στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με το ένα χέρι στο στεφάνι της ισπανική ομάδας, βγάζοντας μια κραυγή που ξεσήκωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού.