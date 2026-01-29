Ολυμπιακός: Η τάπα του Τζόουνς και το κάρφωμα του Γουόρντ που ξεσήκωσαν το ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Τάιρικ Τζόουνς και ο Τάϊσον Γουόρντ, πραγματοποίησαν δύο από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις στον πρώτο ημίχρονο, ξεσηκώνοντας τον κόσμο που βρισκόταν στο φαληρικό στάδιο.
Το πρώτο highlight το έδωσε ο νέος σέντερ των Πειραιωτών. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόουνς... έσβησε τα φώτα στον Κέβιν Πάντερ με ένα εντυπωσιακό μπλοκ.
Στη συνέχεια τη σκυτάλη του... θεάματος πήρε ο 28χρονος φόργουορντ των «ερυθρολεύκων». Ο Γουόρντ, έπειτα από κλέψιμο, βγήκε μόνος του στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με το ένα χέρι στο στεφάνι της ισπανική ομάδας, βγάζοντας μια κραυγή που ξεσήκωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού.
Δείτε τις φάσεις:
Tyrique Jones says NOT IN MY HOUSE to KP! 😤#MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC pic.twitter.com/YBeOtBTeGm— EuroLeague (@EuroLeague) January 29, 2026
27-13 run in the first quarter for @Olympiacos_BC 👀#EveryGameMatters pic.twitter.com/FkH5WBwfnQ— EuroLeague (@EuroLeague) January 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.