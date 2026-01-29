Συγκινητική στιγμή πριν την έναρξη του ματς στη Λυών με τους παίκτες του ΠΑΟΚ που κράτησαν μια φανέλα στη μνήμη των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους.

Εκτός από το ενός λεπτού σιγή, το στεφάνι που παραδόθηκε, τα πανό και τους πυρσούς για τα παιδιά που χάθηκαν, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πριν ξεκινήσει το ματς κρατούσαν μια φανέλα.

Αυτή έγραφε τη λέξη «αθάνατοι» για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ είχε και την ημερομηνία του συμβάντος: «27 Ιανουαρίου 2026».