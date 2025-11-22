Ο Αλπερέν Σενγκούν έδειξε πως το ταλέντο του στην πάσα και στο ματς με τους Νάγκετς.

Ματσάρα έγινε στο Χιούστον ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Δύσης. Οι Νάγκετς άντεξαν και τελικά επικράτησαν με 112-109 στο πλαίσιο του NBA Cup κόντρα στους Ρόκετς.

Πάντως για άλλη μια φορά φέτος ο Αλπερέν Σενγκούν έκανε τα δικά του, δείχνοντας πως είναι ένας από τους κορυφαίους πασέρ στο ΝΒΑ. Και σίγουρα μέσα στους 2-3 κορυφαίους ψηλούς πασέρ στη λίγκα.

Ο Τούρκος σέντερ βούτηξε στο παρκέ για να κλέψει τη μπάλα και τα κατάφερε. Την πήρε από τον Μάρεϊ και εκεί που ήταν πεσμένος στο παρκέ με την πλάτη στο αντίπαλο καλάθι πίσω από το κέντρο, έβγαλε μια τρομερή no look ασίστ στον Σέπαρντ που δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει.

