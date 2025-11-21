Πιτίνο: «Οι Νικς πήραν... Nικολέτι, Νικαλίνα, Νιλικίνα αντί για Ντόνοβαν Μίτσελ» (vid)

Ο θρύλος του NCAA και άλλοτε προπονητής των Νικς και του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο στάθηκε σε μια ιστορία που είχε πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο Φρανκ Νιλικίνα που αγωνίζεται πλέον στον Ολυμπιακό είχε γίνει draft από τους Νικς το 2017. Η Νέα Υόρκη τον επέλεξε στο Νο.8, ενώ είχαν την επιλογή να επιλέξουν τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο θρύλος του NCAΑ και πρώην προπονητής των Νικς, του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μεταξύ άλλων, Ρικ Πιτίνο φιλοξενήθηκε στο Roommates Show από τους Μπράνσον και Χαρτ και στάθηκε σε εκείνη την επιλογή που είχε κάνει ο σύλλογος από το Μεγάλο Μήλο.

Μάλιστα ο Ρικ Πιτίνο είχε τον Ντόνοβαν Μίτσελ στο Λούιβιλ και τον γνώριζε καλά. Αποκάλυψε πως είχε τηλεφωνήσει στους Νικς για να πάρουν τον Μίτσελ στο Νο.7, ωστόσο του απάντησαν πως δεν θα τον διαλέξουν τόσο ψηλά. Και στη συνέχεια μπέρδεψε το όνομα του Νιλικίνα και τον είπε αρχικά Νικολέτι και Νικαλίνα. Μάλλον δεν θυμόταν πως τον λένε.

Πλέον ο Πιτίνο είναι head coach του Λιοτόπουλου στο St John's.

Δείτε το video