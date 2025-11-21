Χωρίς τον Σαμπόνις θα πορευτούν οι Κινγκς για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες.

Ήταν στραβό το κλίμα στους Κινγκς το... έφαγε και ο γάιδαρος. Οι βασιλιάδες δεν θα έχουν στη διάθεση τους τον Ντομάντας Σαμπόνις για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες (στη συνέχεια θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης) όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, αφού ο Λιθουανός έχει υποστεί μερική ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Το Σακραμέντο έχει πλέον 7 ήττες και προβληματίζει με την απόδοση του στο παρκέ. Ο Σαμπόνις μετρά φέτος 17,2 πόντους, 12,3 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1,2 κλεψίματα. Είναι ίσως ο πιο σημαντικός παίκτης του Σακραμέντο.

Πλέον η ρακέτα της ομάδας μένει... γυμνή με την απουσία του. Η σεζόν δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τους Κινγκς. Πλέον το βάρος στη θέση του σέντερ πέφτει πάνω στους Γιούμπανκς και Ατσίουα.