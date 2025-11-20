Ο Στεφ Κάρι έβαλε τους τίτλους τέλους στην συνεργασία του με την Under Armour και πλέον είναι ελεύθερος να φορά όποια μάρκα θέλει.

Από τότε που η Under Armour ανακοίνωσε ότι θα χωρίσει τους δρόμους της με τον Στεφ Κάρι, ο δύο φορές MVP συνέχισε να φοράει παπούτσια Curry Brand κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αυτό συμβαίνει, παρά τις εμφανίσεις με παπούτσια Nike και Reebok κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. O Kάρι πλέον είναι ελεύθερος να υπογράψει αμέσως με άλλη μάρκα.

Αυτό λοιπόν εγείρει το ερώτημα: Ακόμα κι αν ο Κάρι είναι free agent στα αθλητικά παπούτσια, εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος να φοράει παπούτσια Curry Brand κατά τη διάρκεια των αγώνων;

Ελεύθερος να φορά όποια μάρκα θέλει, αλλά...

Η απάντηση είναι όχι. Ο σταρ των Γουόριορς είναι ελεύθερος να φοράει όποια μάρκα επιλέξει, είτε σε αγώνες, προθέρμανση είτε σε εισόδους σηράγγων, επιβεβαίωσε η Under Armour στο Front Office Sports. Δεν είναι καν υποχρεωμένος να φοράει τα παπούτσια Curry 13 όταν κυκλοφορήσουν τον Φεβρουάριο.

Κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, επομένως μπορεί να διατηρήσει το όνομα και την ταυτότητα της μάρκας εάν ο επόμενος συνεργάτης του είναι πρόθυμος να αναλάβει την υπομάρκα.

Ο Κάρι μπορεί να προτιμά να παίζει με παπούτσια Curry Brand προς το παρόν. Άλλωστε, μια πηγή κοντά στον Curry είπε στο Front Office Sport ότι τα Currys «φτιάχτηκαν» για τον 37χρονο. «Ανεξάρτητα από το αν έχει συμβόλαιο με την Under Armour ή όχι, δεν πρόκειται να πατήσει σε κάποιο γήπεδο αυτή τη στιγμή και να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του ευεξία φορώντας κάτι που θα μπορούσε να του προκαλέσει θέμα στον αστράγαλο ή δεν έχει την ίδια πρόσφυση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για αυτόν», είπε η πηγή.

Η πηγή ανέφερε επίσης ότι ο Κάρι αποτίει «φόρο τιμής» σε ορισμένους θρύλους φορώντας τα παπούτσια τους σε προθέρμανση ή σε περιπάτους σε τούνελ - και αναμένεται να συνεχίσει να το κάνει και στα επόμενα παιχνίδια.

H μείωση των εσόδων

Η Under Armour συνεχίζει αυτό που αποκαλεί «σχέδιο αναδιάρθρωσης». Με τα έσοδα να εξακολουθούν να μειώνονται - τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου έδειξαν καθαρή ζημία σχεδόν 19 εκατομμυρίων δολαρίων επί εσόδων 1,33 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το προηγούμενο τρίμηνο έδειξε μείωση 4%.

Όπως αναφέρει το κείμενο του Front Office Sports το παπούτσι Curry δεν απέσπασε το κομμάτι της κουλτούρας των sneakers - όπως φαίνεται από την υποτονική αξία μεταπώλησης - που ήλπιζε η Under Armour. Το 2025, τα εκτιμώμενα 100 εκατομμύρια δολάρια και πλέον ετησίως που απέφερε η συνεργασία στην Under Armour είναι ένα σχετικά ασήμαντο κομμάτι του συνολικού χαρτοφυλακίου της μάρκας και δείχνει μια συνεχή μείωση της αξίας, ειδικά καθώς η Under Armour στοχεύει να επανατοποθετηθεί μακριά από μια μάρκα έκπτωσης. Αντίθετα, η μάρκα Jordan της Nike απέφερε 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, αν και αυτό αντιπροσώπευε πτώση 16%.