Γουόριορς - Θάντερ 112-124: Έλειπε ο Κάρι, στο 21-1 η απίθανη Οκλαχόμα
Ένα από τα κλασικά ντέρμπι της Δύσης τα τελευταία χρόνια έγινε στην Οκλαχόμα. Εκεί οι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του Κάρι και επικράτησαν με 124-112 των Γουόριορς, οι οποίοι παραλίγο να πετύχουν το θαύμα και να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή. Ωστόσο δεν άντεξαν στο τέλος.
Από την πλευρά της Οκλαχόμα ο συνήθης ύποπτος Γκίλτιζους-Αλεξάντερ μέτρησε 38 πόντους, ενώ ο Χόλμγκρεν είχε 21 πόντους με 8 ριμπάουντ και ο Τζέιλεν Γουίλιαμς μέτρησε 22 πόντους. Για τους ηττημένους από 17 πόντους είχαν οι Ποτζιέμσκι και Σπένσερ, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σεφ Κάρι.
Με τη νίκη τους οι Θάντερ ανέβηκαν στο 21-1 και είναι φυσικά η κορυφαία ομάδα στο ΝΒΑ. Στον αντίποδα οι πολεμιστές του Κερ έπεσαν στο 11-11.
Η Οκλαχόμα κυνηγά το ρεκόρ των Γουόριορς από τη σεζόν 2015-16, τότε που τελείωσαν τη regular season με ρεκόρ 73-9. Ακόμα και σήμερα παραμένει το κορυφαίο της ιστορίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.