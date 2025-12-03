Οι Γουόριορς το πάλεψαν και χωρίς Κάρι, αλλά οι ασταμάτητοι Θάντερ πάτησαν γκάζι στο τέλος και επικράτησαν με 124-112

Ένα από τα κλασικά ντέρμπι της Δύσης τα τελευταία χρόνια έγινε στην Οκλαχόμα. Εκεί οι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του Κάρι και επικράτησαν με 124-112 των Γουόριορς, οι οποίοι παραλίγο να πετύχουν το θαύμα και να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή. Ωστόσο δεν άντεξαν στο τέλος.

Από την πλευρά της Οκλαχόμα ο συνήθης ύποπτος Γκίλτιζους-Αλεξάντερ μέτρησε 38 πόντους, ενώ ο Χόλμγκρεν είχε 21 πόντους με 8 ριμπάουντ και ο Τζέιλεν Γουίλιαμς μέτρησε 22 πόντους. Για τους ηττημένους από 17 πόντους είχαν οι Ποτζιέμσκι και Σπένσερ, ενώ 14 πρόσθεσε ο Σεφ Κάρι.

Με τη νίκη τους οι Θάντερ ανέβηκαν στο 21-1 και είναι φυσικά η κορυφαία ομάδα στο ΝΒΑ. Στον αντίποδα οι πολεμιστές του Κερ έπεσαν στο 11-11.

Η Οκλαχόμα κυνηγά το ρεκόρ των Γουόριορς από τη σεζόν 2015-16, τότε που τελείωσαν τη regular season με ρεκόρ 73-9. Ακόμα και σήμερα παραμένει το κορυφαίο της ιστορίας.