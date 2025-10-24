Ο Νίκος Καρφής εκστασιασμένος από άλλη μια παράσταση του Κάρι υποκλίνεται στον άνθρωπο που άλλαξε το μπάσκετ και έχει καθορίσει μια από τις κορυφαίες εποχές στην ιστορία του ΝΒΑ.

Προσπαθώ να δείξω χαρακτήρα και να μη με συνεπάρει η λατρεία που έχω σε αυτό τον τεράστιο αθλητή που ακούει στο όνομα Στεφ Κάρι, αλλά δεν γίνεται. Ο αθεόφοβος μπορεί να έχει πατήσει τα 37 αλλά παίζει σαν MVP, σαν ηγέτης, σαν μια ασταμάτητη δύναμη που κουβαλά έναν ολόκληρο οργανισμό.

Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του μπάσκετμπολ αρνήθηκε να χάσει από τους φοβερούς Νάγκετς του τριπλού Γιόκιτς και του απίθανου Γκόρντον που έβαλε 50 και για άλλη μια φορά έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από τον οποιονδήποτε, δηλαδή να ηλεκτρίζει τα πλήθη.

Με το σκορ στο 117-120 υπέρ των Νάγκετς, πήρε την ευθύνη στα τελευταία δευτερόλεπτα και με τρίποντο από το... σπίτι του το έστειλε στην παράταση, εκεί όπου χάρισε τη νίκη στους Γουόριορς και το 2-0 στο ξεκίνημα της σεζόν.

Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αυτός ο κύριος είναι ευλογία για το άθλημα, ευλογία για το ΝΒΑ, ευλογία για τα μικρά παιδιά που βλέπουν μπάσκετ. Είναι ευχή για παίκτες και παιδιά που δεν έχουν την τέλεια σωματοδομή και δεν είναι....κτήνη σωματικά. Τους δείχνει πως με δουλειά, αγάπη το άθλημα, σωστό χαρακτήρα και winner mentality, μπορείς να φτάσεις στην κορυφή αν αξιοποίησεις το ταλέντο σου και το εξελίξεις.

Δεν είναι θαύμα της φύσης σαν τον Γουεμπανιάμα, όμως είναι ένα μπασκετικό θαύμα που θα περνά από γενιά σε γενιά και θα μνημονεύετια για χρόνια.

Ο άνθρωπος που ηλεκτρίζει τα πλήθη

Ο Κάρι είναι ο ηγέτης, o σταρ που ανεβάζει και όλους τους υπολοίπους και τους κάνει να ξεπερνούν τον εαυτό τους τις περισσότερες φορές. Έχει τη μαγική ικανότητα να σηκώνει στο πόδι το γήπεδο και τους φίλους της ομάδας με ένα του τρίποντο. Βασικά με το που την παίρνει στα χέρια του, ο κόσμος τρελαίνεται. Μπορεί να ανάψει τη... σπίθα και να βάλει φωτιά στις κερκίδες. Είναι ο παίκτης του ΝΒΑ που ηλεκτρίζει τα πλήθη περισσότερα από κάθε άλλον και το κάνει χωρίς να χρειάζεται να καρφώσει.

Ένα παιδί που μπήκε στο ΝΒΑ ως ένας ταλαντούχος παίκτης με πολλά ερωτηματικά να τον συνοδεύουν και πλέον ανήκει στο TOP 10 ever κοιτώντας προς τα πάνω, στο TOP 5. O Kάρι είναι ο κορυφαίος σκόρερ των Ουόριορς, ο καλύτερος πασέρ της ομάδας, φυσικά ο καλύτερος σουτέρ που έχει δει ποτέ το άθλημα.

Ο Στεφ κάνει τους Γουόριορς συναρπαστικούς, μαγευτικούς, απρόβλεπτους, αφού μπορεί να σταματήσει και να σουτάρει από παντού πάνω στο γήπεδο. Δεν μπορείς να αφαιρεθείς ούτε ένα λεπτό γιατί θα σε σκοτώσει, ενώ αν επιστρατευτούν double teams και παγίδες πάνω του όπως συμβαίνει συνήθως, θα βρει τον ελεύθερο παίκτη με την πάσα του και εκείνος το μόνο που θα έχει, είναι να σκοράρει αμαρκάριστος.

Κουμανταδόρος του παιχνιδιού και πάντα ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο παρκέ για να ανεβάσει την ομάδα του. Στον επιθετικό τομέα αποτελεί τον παίκτη που περνάνε όλα από αυτόν. Ένα... μαμούνι μέσα στο γήπεδο με ή χωρίς τη μπάλα. Και εκεί θέλω να σταθώ στο «χωρίς τη μπάλα».

Γιατί μπορεί όλοι να βλέπουν τα μαγικά που κάνει με τη μπάλα στα χέρια και την απίθανη ικανότητα του στο σουτ, αλλά αυτό επισκιάζει και την τρομερή δουλειά που κάνει στο off ball movement. Ένα... σχολείο για το πως πρέπει να κινείται ένας παίκτης πάνω στο παρκέ με και χωρίς τη μπάλα.

Καθηγητής στο off ball movement

To να παρακολουθείς τον Κάρι με τη μπάλα στα χέρια είναι μαγεία. Όμως θα πρέπει να μάθεις πράγματα από εκείνον και από τον τρόπο που κινείται χωρίς τη μπάλα. Η δουλειά που ρίχνει για να κουράσει τον προσωπικό του αντίπαλο πριν έρθει σε θέση για να πάρει τη μπάλα.

Ο Στεφ είναι ένας χορευτής και χωρίς τη μπάλα στα χέρια. Συνεχόμενη κίνηση, αλλαγές κατεύθυνσης και ξέρει να εκμεταλλεύεται τέλεια τα off ball screens. Ο προσωπικός φρουρός του Κάρι καταναλώνει πολλή ενέργεια σε κάθε ματς και κουράζει γιατί ο Κάρι είναι ένα... μαμούνι που δεν θα μείνει ποτέ στατικό.

Πάντα κινείται, πάντα τρέχει, κόβει απότομα ρυθμό, ξανατρέχει, χορεύει στο παρκέ και χωρίς τη μπάλα κάτι που κάνει πολύ δύσκολο το μαρκάρισμα. Το μαρκάρισμα του Κάρι είναι ένα case study που ακόμα δεν έχει βρει λύση , ούτε τρόπο αντιμετώπισης. Για να τον περιορίσεις, αν γίνεται αυτό, θα πρέπει να αλλάζεις συνέχει μαρκαρίσματα πάνω του γιατί αν αφήσεις τον ίδιο για αρκετά λεπτά θα τον... εξοντώσει με το συνεχόμενο τρέξιμο.

Άλλαξε το μπάσκετ

Αναμφίβολα υπάρχουν αρκετές παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ που έχουν αλλάξει το άθλημα. Έχουν φέρει την επανάσταση σε αυτό, έχουν βάλει την... σφραγίδα τους στη γιγάντωση. Παλιότερα ο Τζούλιους Έρβινγκ και φυσικά ο Μάικλ Τζόρνταν και πλέον ο Στεφ Κάρι.

Μεγάλωσε το γήπεδο και έστρεψε τους περισσότερους παίκτες και ομάδες στο τρίποντο, κάνοντας αναπόσπαστο κομμάτι του ΝΒΑ. Επηρέασε μια ολόκληρη εποχή και τελειοποίησε το πράγμα που είναι top. Το σουτ. Αλλά δεν είναι μόνο το σουτ και η μηχανική του. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία που τον βοηθούν να φτάσει να πάρει το σουτ όπως ακριβώς θέλει. Ατέλειωτες ώρες δουλειάς και προπόνησης. Σουτάρει από παντού πάνω στο παρκέ. Αξεπέραστος στην κίνηση με ή χωρίς τη μπάλα. Μανούλα στο να κόβει τα πόδια των αντιπάλων και ικανός στο να πάρει το 100% των συμπαικτών του και να τους κάνει μάγκες.

Ο Κάρι... διδάσκει κάθε φορά που πατά το παρκέ και σε κάνει να αναρωτιέσαι αν όντως είναι άνθρωπος ή εξωγήινος. Το ΝΒΑ έχει διαφοροποιηθεί από τότε που γιγαντώθηκε ο Κάρι, άλλαξε ο τρόπος που παίζεται το άθλημα χάρη σε εκείνον. Τεράστια μορφή που χωρίς να έχει το σώμα, το μέγεθος και την αλτικότητα άλλων θρύλων, κατάφερε να μπει στο... Έβερεστ του μπάσκετ.

«Επόχή του ΛεΜπρόν» ή «εποχή του Κάρι»;

Ελπίζω εδώ να μην στεναχωρήσω κάποιους φανατικούς fans του ΛεΜπρόν. Αρχικά να πω ότι ο ΛεΜπρόν είναι το Νο2 ή το Νο.3 όλων των εποχών και αυτό δεν αμφισβητείται. Γιατί το Νο.1 είναι ο Τζόρνταν. Και αυτό δεν αμφισβητείται.

Μιλάνε αρκετοί για την εποχή του ΛεΜπρόν. Όμως στην άνοδο του Στεφ Κάρι από τη σεζόν 2012-13 μέχρι σήμερα, ο σταρ των Γουόριορς έχει ένα παραπάνω πρωτάθλημα. Τέσσερα ο Κάρι, τρία ο ΛεΜπρόν. Συνολικά έχουν και οι δύο από τέσσερα.

Άρα πως γίνεται να λέμε για την «εποχή ΛεΜπρόν» ενώ υπάρχει ένας τύπος που έχει ένα παραπάνω πρωτάθλημα σε αυτό το διάστημα και ρεκόρ 3-1 στους τελικούς κόντρα στον King James;

Στην «εποχή» Τζόρνταν λοιπόν στα 90s ο Μάικλ δεν άφησε κανέναν άλλον να βάλει το δάχτυλο στο βάζο με το μέλι. Πήγε έξι φορές σε τελικούς και πήρε έξι πρωταθλήματα. Τα πήρε όλα. Έξι στα έξι. Mόνο τα δύο χρόνια που δεν ήταν εκεί από το ξεκίνημα της σεζόν λόγω μπέιζμπολ, το πήραν οι Ρόκετς. Στην «εποχή ΛεΜπρόν» ο Κάρι και οι Γουόριορς έχουν 4 πρωταθλήματα. Του πήραν πρωτάθλημα οι Μάβερικς που ήταν αουτσάιντερ, οι Σπερς (δύο φορές), τρία οι Γουόριορς. Όλοι... γλυκάθηκαν, όλοι πανηγύρισαν.

Όταν ο Τζόρνταν ήταν στο prime του, δεν άφησε κανέναν άλλον να πάρει κομμάτι από την... πίτα. Πήρε έξι στα έξι και έκανε δύο three peat με το Σικάγο.