Ο Νίκολα Βούτσεβιτς το έκανε ξανά με νικητήριο τρίποντο κόντρα στο Πόρτλαντ όπως απέναντι στους Σίξερς και το play έχει πολλές ομοιότητες.

Οι Μπουλς αποδεικνύονται επτάψυχοι φέτος. Εκεί που δείχνουν με την πλάτη στον τοίχο, βρίσκουν το μεγάλο σουτ και επιβιώνουν. Πριν δύο εβδομάδες ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε χαρίσει τη νίκη στο Σικάγο κόντρα στους Σίξερς με νικητήριο τρίποντο από τη γωνία. Και αυτή τη φορά ο Μαυροβούνιος το έκανε ξανά με τριποντάρα νίκης από τις 45 μοίρες κόντρα στους Μπλέιζερς.

Πάντως τα εύσημα αξίζει να πάρει και ο coach Μπίλι Ντόνοβαν για το παρόμοιο play και στα δύο ματς. Κόντρα στη Φιλαδέλφεια ο Γκίντεϊ παίρνει τη μπάλα και ο Χέρτερ βγαίνει για το screen στην κορυφή. Ο Αυστραλός περνάει και πάει μέχρι μέσα, τραβάει δύο παίκτες πάνω του και βγάζει στον αμαρκάριστο Βούτσεβιτς που το μπουμπουνίζει από τη γωνία.

Κόντρα στους Μπλέιζερς ο Γουάιτ έχει τη μπάλα στην κορυφή και ο Χέρτερ βγαίνει ξανά για το screen. Ο Γουάιτ περνάει, πάει μέχρι μέσα, τραβάει δύο παίκτες πάνω του και την κατάλληλη στιγμή βγάζει στον αμαρκάριστο Βούτσεβιτς που από τις 45 μοίρες εκτελεί για τρεις.