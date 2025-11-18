Οι Σικάγο Μπουλς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Ντένβερ (130-127) παρά το φοβερό «triple double» του Νίκολα Γιόκιτς.

Μια ματιά στην στατιστική του Σέρβου σέντερ φτάνει και περισσεύει για να εντυπωσιαστεί κάποιος! Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 36 πόντους με 12/20 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 9/12 βολές, 18 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής.

Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να χαμογελάσει στο παιχνίδι κόντρα στους Μπουλς, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την ευθύνη για το τρίποντο της ισοφάρισε από τα 10+ μέτρα χωρίς ωστόσο να βρει στόχο. Κάπως έτσι οι Νάγκετς γνώρισαν την 3η τους ήττα τη φετινή σεζόν (10-3 το ρεκόρ) και την πρώτη εντός έδρα στην «Ball Arena» ύστερα από 6 σερί νίκες.

Εκτός του Γιόκιτς εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του Τζαμάλ Μάρεϊ με άλλους 34 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5/11 τρίποντα, ενώ ο Γκόρντον είχε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Παρόλα αυτά, τίποτε δεν ήταν αρκετό καθώς οι Σικάγο Μπουλς ήταν εκείνοι που γέλασαν τελευταίοι έχοντας έξι διψήφιους και τρεις με 20+ πόντους. Συγκεκριμένα ο Τζος Γκίντι ήταν και πάλι πληθωρικός με 21 πόντους, 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ εξαιρετικοί ήταν επίσης οι Ντοσούμνου (21π.) και Χέρτερ (20π., 4/9τρ.)

Τα δωδεκάλεπτα: 28-30, 64-63, 93-103, 127-130.