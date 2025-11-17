O Άντριου Νέμπχαρντ το έχει πάει σε άλλο επίπεδο σε ένα πρωτότυπο είδος άμυνας, δείχνοντας την εξυπνάδα του.

Την σεζόν που μας πέρασε οι Πέισερς άγγιξαν τον τίτλο, όμως ηττήθηκαν στον 7ο τελικό από τους Θάντερ, με τον τραυματισμό του Χαλιμπέρτον να τους στοιχίζει.

Σιάκαμ, Μάθουριν και Νέμπχαρντ θα πάρουν αρκετές ευθύνες φέτος για να βγουν μπροστά και να παλέψει η Ιντιάνα για μια θέση στα playoffs της Ανατολής παρά το κάκιστο ξεκίνημα με 1 νίκη και 12 ήττες.

Πάντως ο Καναδός γκαρντ, ο Νέμπχαρντ έχει κλέψει την παράσταση με το κόλπο που κάνει στην άμυνα το λεγόμενο «pull the chair». Eκεί που ο αντίπαλος του πάει να πάρει την επαφή ή και να ρολάρει πάνω του, εκείνος τραβιέται πίσω και τον αφήνει να χάσει τον βηματισμό του με αποτέλεσμα να αστοχήσει. «Κολλάει» πάνω στον αντίπαλο του και τη στιγμή που πρέπει, παίρνει απόσταση και μπερδεύει αυτόν που επιτίθεται και του... καταστρέφει την κατοχή.

Το κάνει σε πολλές περιπτώσεις και το έχει πάει άλλο επίπεδο. Ένας εξαιρετικός περιφερειακός αμυντικός στο ΝΒΑ, όπου πέρυσι ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να περιορίσει κάπως τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ στους τελικούς.