Ένα λεπτό μετά το πρώτο τέταρτο του αγώνα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να ανοίγει το σκλορ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σκόρερ ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά.

Ο Ατρόμητος ήταν η ομάδα που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στην Super League. Οι γηπεδούχοι ένα λεπτό μετά την συμπλήρωση του πρώτου τέταρτου της αναμέτρησης κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα των «ασπρόμαυρων».

Συγκεκριμένα στο 16' οι «κυανόλευκοι» κέρδισαν φάουλ με τον Μίχορλ να το εκτελεί και τον Σταυρόπουλο να παίρνει την κεφαλιά και να σκοράρει σε μια φάση στην οποία ο Βολιάκο, ο Τσάλοφ, αλλά και ο Παβλένκα έκαναν λάθος.