Ο Τζέιλεν Τζόνσον έκανε το ματς της... ζωής του και οι Ατλάντα Χοκς επικράτησαν μέσα στη Γιούτα των Τζαζ με 132-122.

Όπως φαίνεται ο Τζέιλεν Τζόνσον θα θυμάται για πολύ καιρό ακόμα το παιχνίδι στο Σολτ Λέικ Σίτι. Αν μη τι άλλο πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας και οδήγησε τους Χοκς στην 6η εκτός έδρας νίκη τους τη φετινή σεζόν και την 8η συνολικά ύστερα από 13 παιχνίδια (8-5 το ρεκόρ).

Αγωνίστηκε 41 λεπτά και μέτρησε 31 πόντους έχοντας «γεμίσει» την στατιστική του με 6/14 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 7/11 βολές, 18 ριμπάουντ, 14 ασίστ, 7 κλεψίματα αλλά και 6 λάθη! Άλλες τρεις φορές να είχε κλέψει την μπάλα και θα είχε φτάσει σ' ένα ιστορικό quadruple double!

Εξαιρετικός και ο Ονιέκα Οκόνγκβου ο οποίος δεν σταμάτησε να σκοράρει έξω από τα 7.25 μέτρα. Συγκεκριμένα έγραψε στην στατιστική του 32 πόντους με 3/4 δίποντα, 8/14 τρίποντα, 2/2 βολές, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στον αντίποδα δεν έφτασε η 40άρα του Λάουρι Μάρκανεν ο οποίος είχε από τη πλευρά του 9/13 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 4/4 βολές και 7 ριμπάουντ, την ώρα που οι Μπέιλι και Τζορτζ είχαν από 21 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-42, 67-80, 103-103, 122-132.