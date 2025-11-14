Οι Τορόντο Ράπτορς επικράτησαν μέσα στο Κλίβελαντ των Καβαλίερς με 126-113 έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Σκότι Μπαρνς.

Σε εξαιρετική φόρμα βρίσκονται οι Τορόντο Ράπτορς σημειώνοντας την 6η νίκη τους στα επτά τελευταία τους παιχνίδια!

Η ομάδα του Καναδά εκμεταλλεύτηκε το εξαιρετικό διάστημα που είχε στην δεύτερη περίοδο του αγώνα και κατάφερε να περάσει αλώβητη από το Κλίβελαντ.

Κάτι που οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Σκότι Μπαρνς, ο οποίος είχε «γεμάτη» παρουσία στο παρκέ της «Rocket Arena» στο Οχάιο. Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 28 λεπτά και είχε 28 πόντους με 11/18 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 τάπες, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Εξαιρετική ήταν και η παρουσία των Ιμάνουελ Κουίκλι (25 πόντοι με 5/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα) και Τζέικομπ Ποέλτλ (20 πόντοι 7/10 δίποντα, 7 ριμπάουντ) οι οποίοι συμπλήρωσαν ιδανικά τον συμπαίκτη τους για το 7-5 ρεκόρ των Ράπτορς.

Στον αντίποδα αυτή ήταν η 2η εντός έδρας ήττα για τους Καβαλίερς και η 5η συνολικά (8-5 το ρεκόρ) οι οποίοι έπαιζαν χωρίς τους Ντάριους Γκάρλαντ και Λόνζο Μπολ. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε 31 πόντους έχοντας επίσης 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ αλλά και 7 λάθη ενώ οι Τόμιν και Χάντερ πρόσθεσαν από 18 και 16 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-29, 54-67, 85-91, 113-126.