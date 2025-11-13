Θάντερ - Λέικερς 121-92: Τους... διέλυσαν και έδειξαν πως είναι άλλο επίπεδο (vid)
Αυτή τη στιγμή οι Θάντερ είναι με διαφορά η κορυφαία ομάδα στο ΝΒΑ και στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Η Οκλαχόμα έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στους Λέικερς και τους διέλυσε με 121-92. Με αυτόν τρόπο στο 12-1 και τους έριξε στο 8-4.
Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 30 πόντους με 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Τζο πρόσθεσε 21 πόντους. Ο Ντόντσιτς έμεινε χαμηλά για τα δεδομένα του στο σκοράρισμα με 19 πόντους, 7 ασιστ και 7 ριμπάουντ, με την άμυνα της Οκλαχόμα να κάνει καλή δουλειά πάνω του. Ο Κνεχτ πρόσθεσε 16 πόντους.
Η Οκλαχόμα έχει μετατρέψει την έδρα της σε κάστρο που δεν πέφτει με τίποτα, αφού μέχρι τώρα μετρά 6 εντός έδρας ματς και ισάριθμες νίκες. Οι λιμνάνθρωποι δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο του ματς να την κοντράρουν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.