Οι Θάντερ έδειξαν τα δόντια τους στους Λέικερς και τους καθάρισαν με 121-92.

Αυτή τη στιγμή οι Θάντερ είναι με διαφορά η κορυφαία ομάδα στο ΝΒΑ και στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Η Οκλαχόμα έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στους Λέικερς και τους διέλυσε με 121-92. Με αυτόν τρόπο στο 12-1 και τους έριξε στο 8-4.

Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 30 πόντους με 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Τζο πρόσθεσε 21 πόντους. Ο Ντόντσιτς έμεινε χαμηλά για τα δεδομένα του στο σκοράρισμα με 19 πόντους, 7 ασιστ και 7 ριμπάουντ, με την άμυνα της Οκλαχόμα να κάνει καλή δουλειά πάνω του. Ο Κνεχτ πρόσθεσε 16 πόντους.

Η Οκλαχόμα έχει μετατρέψει την έδρα της σε κάστρο που δεν πέφτει με τίποτα, αφού μέχρι τώρα μετρά 6 εντός έδρας ματς και ισάριθμες νίκες. Οι λιμνάνθρωποι δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο του ματς να την κοντράρουν.