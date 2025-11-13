Άλωσαν τη Νέα Υόρκη οι Μάτζικ, πήρε εκδίκηση το Κλίβελαντ (vid)

Εντυπωσιακά συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Σέλτικς, οι Μάτζικ και οι Καβς.

Διπλό των Μπλέιζερς στη Νέα Ορλεάνη

Οι Μπλέιζερς έδειξαν χαρακτήρα στο τέλος και επικράτησαν με 125-117 των Πέλικανς που απογοητεύουν. Ο Σαρπ είχε 35, ο Άβντια 32 και ο Χόλιντεϊ 17 πόντους με 12 ασίστ. Από την άλλη ο Κουίν είχε 26, ο Μπεί στους 25, ενώ 22 μέτρησε ο Μέρφι. Στο 6-5 πήγε το Πόρτλαντ.

Με Μπούκερ οι Σανς

Οι Σανς επικράτησαν με 123-114 του Ντάλας και κατάφεραν να ανέβουν στο 7-5. Ο Μπούκερ είχε 26 πόντους με 9 ασίστ, ενώ 23 μέτρησε ο Άλεν. Από την άλλη το Ντάλας είδα τον Τόμπσον να βάζει 19 πόντους και τον Φλαγκ να μετρά 16.

Πέρασαν από τη Νέα Υόρκη οι Μάτζικ

Εντυπωσιακοί Μάτζικ μέσα στη Νέα Υόρκη και νίκη με 124-107. Έτσι πήγαν στο 6-6 για να ρίξουν τους Νικς στο 7-4. Ο Βάγκνερ είχε 28 πόντους με 9 ριμπάουντ, ενώ 22 με 8 ασίστ μέτρησε ο Μπέιν. Έπαιξε μόλις 12 λεπτά ο Μπανκέρο που παρουσιάζει να έχει μια μίνι κόντρα με τον προπονητή των Μάτζικ.

Εύκολα οι Σέλτικς κόντρα στο Μέμφις

Οι Σέλτικς έκαναν πάρτι με αντίπαλο τους Γκρίζλις και έτσι δεν είχαν θέμα να φτάσουν στη νίκη με 131-95. Ο Πρίτσαρντ είχε 24, ο Γουάιτ 19 και ο Μπράουν έμεινε στους 18 πόντους. Από την άλλη πρώτος σκόρερ ο Τζάρεν Τζακσον με 18 πόντους.

Εκδίκηση το Κλίβελαντ

Πριν λίγα 24ώρα οι Χιτ είχαν νικήσει το Κλίβελαντ με νικητήριο καλάθι του Γουίγκινς στην παράταση. Οι ιππότες όμως πήραν την εκδίκηση τους και επικράτησαν με 130-116. Ματσάρα ο Άλεν με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ. Στον αντίποδα ο Πάουελ είχε 27 πόντους και ο Γουέρ 15 με 13 ριμπάουντ