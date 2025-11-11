Ο Ντόντσιτς ήταν εντυπωσιακός και οι Λέικερς νίκησαν με 121-111 τους Χόρνετς.

Συνεχίζουν εντυπωσιακά οι Λέικερς στο ΝΒΑ και πλέον έφτασαν στο 8-3. Οι λιμνάνθρωποι πέρασαν από τη Σάρλοτ μετά το 121-111 και ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Δεν αγωνίστηκε ο ΛεΜπρόν λόγω τραυματισμού.

Ο Ντόντσιτς ήταν κορυφαίος με 38 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στους 24 σταμάτησε ο Ριβς. Ο Χατσιμούρα πρόσθεσε 21 πόντους για την ομάδα του Λος Άντζελες.

Στον αντίποδα 34 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Μπρίτζες, ενώ 19 μέτρησε ο Νίπολ. Δεν αγωνίστηκε ο ΛαΜέλο Μπολ για τις σφήκες. Οι Χόρνετς για άλλη μια σεζόν θα κάτσουν στις τελευταίες θέσεις της Ανατολής.