Συνεχίζουν εντυπωσιακά οι Λέικερς στο ΝΒΑ και πλέον έφτασαν στο 8-3. Οι λιμνάνθρωποι πέρασαν από τη Σάρλοτ μετά το 121-111 και ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Δεν αγωνίστηκε ο ΛεΜπρόν λόγω τραυματισμού.
Ο Ντόντσιτς ήταν κορυφαίος με 38 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ στους 24 σταμάτησε ο Ριβς. Ο Χατσιμούρα πρόσθεσε 21 πόντους για την ομάδα του Λος Άντζελες.
Στον αντίποδα 34 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Μπρίτζες, ενώ 19 μέτρησε ο Νίπολ. Δεν αγωνίστηκε ο ΛαΜέλο Μπολ για τις σφήκες. Οι Χόρνετς για άλλη μια σεζόν θα κάτσουν στις τελευταίες θέσεις της Ανατολής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.