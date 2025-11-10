Αντετοκούνμπο: «Να είμαστε πιο έξυπνοι στο παρκέ»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στα αίτια της ήττας από τους Ρόκετς.

Οι Ρόκετς έδειξαν χαρακτήρα και κατάφεραν να πάρουν το διπλό στο Μιλγουόκι έχοντας για κορυφαίους τους Ντουράντ και Σενγκούν. Mετά το τέλος του ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (είχε 37 πόντους στο ματς) στάθηκε στο πως ήρθε ήττα, τονίζοντας πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι πιο έξυπνοι στο παρκέ.

«Δεν παίξαμε έξυπνα. Δεν εκτελέσαμε καλά, κόλλαγεη μπάλα. Έβαλαν σουτ. Θα πρέπει να κυκλοφορήσουμε την μπάλα και δεν είχαμε καλές αποστάσεις. Πρέπει να παίζουμε, όπως παίξαμε στις τρεις πρώτες περιόδους. Να είμαστε πιο έξυπνοι στο παρκέ. Οι Ρόκετς είναι καλή ομάδα στα επιθετικά ριμπάουντ. Οι Ρόκετς κυκλοφόρησαν τη μπάλα καλύτερα στην 4η περίοδο. Πήραν τα επιθετικά ριμπάουντ και διάβασαν καλύτερα το παιχνίδι», ανέφερε αρχικά.

Για Ντουράντ: «Όταν αποφάσισε να κυκλοφορήσει την μπάλα, έγινε πιο δύσκολο. Έπαιξαν πιο έξυπνα, είχαν παραπάνω υπομονή».

Για ματς που έρχεται στο Ντάλας: «Πρέπει να κερδίσουμε. Έπρεπε να κερδίσουμε το ματς με τους Ρόκετς. Δεν έχει σημασία αν κερδίζεις ή χάνεις, έχεις άλλο ματς την επόμενη μέρα».