Άντεξαν Σέλτικς και Πίστονς, άνετα η Μινεσότα (vid)

Mε νίκες συνέχισαν στο ΝΒΑ οι Σέλτικς, οι Πίστονς και οι Τίμπεργουλβς.

Οι Σέλτικς δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 111-07 μέσα στο Ορλάντο και να πάνε στο 5-6, λίγες ώρες μετά την ήττα που είχαν υποστεί από τους Μάτζικ. Το Ορλάντο έχει 4 νίκες και 6 ήττες στη σεζόν. Ο Μπράουν είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ για τους νικητές. Στους 25 σταμάτησε ο Σάιμονς. Στον αντίποδα ο Μπανκέρο μέτρησε 28 πόντους και από 20 είχαν οι Σαγκς και Βάγκνερ.

Διπλό στη Φιλαδέλφεια οι Πίστονς

Μεγάλο διπλό για το Ντιτρόιτ που βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και πέρασε με το 111-108 από τη Φιλαδέλφεια πηγαίνοντας στο 8-2 στην Ανατολή. Από τις κορυφαίες ομάδες της σεζόν. Ο Κάνινγχαμ είχε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Ντούρεν μέτρησε 21 πόντους και 16 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Μάξεϊ είχε 33 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ντράμοντ είχε 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Πάρτι των λύκων κόντρα στο Σακραμέντο

Οι Τίμπεργουλβς μετέτρεψαν την αναμέτρηση κόντρα στους Κινγκς σε παράσταση για έναν ρόλο και επικράτησαν με 144-117. Έτσι πήγαν στο 6-4 ρίχνοντας τους ηττημένους στο 3-7. Ο Έντουαρντς είχε 26 πόντους, ο ΜακΝτάνιελς μέτρησε 21 πόντους και ο Γκομπέρ 19 πόντους με 12 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ο ΛαΒίν είχε 26 πόντους, ο Σαμπόνις 20 με 13 ριμπάουντ και 22 πόντους πρόσθεσε ο ΝτεΡόζαν. Στους 13 σταμάτησε ο Ατσίουα.