To NBA live στο Gazzetta
Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο Gazzetta.
Τα αποψινά ματς
22:30 Μπακς - Ρόκετς
01:00 Γκρίζλις-Θάντερ
01:00 Νικς - Νετς
01:00 Μάτζικ-Σέλτικς
02:30 Σίξερς-Πίστονς
03:30 Γουόριορς-Πίστονς
04:00 Κινγκς-Μινεσότα
@Photo credits: NBA/Getty Images
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.