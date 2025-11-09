Πιρς: «Οι Λέικερς πρέπει να ανταλλάξουν τον ΛεΜπρόν, τους κρατάει πίσω!»
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς διανύει φέτος την 23η σεζόν του στο NBA και λαμβάνει 52.6 εκατομμύρια δολάρια από τους Λέικερς. Ωστόσο, ο «Βασιλιάς» δεν έχει αγωνιστεί ακόμη αυτή τη χρονιά, καθώς ταλαιπωρείται από ισχιαλγία στην αριστερή πλευρά του σώματός του.
Οι Λέικερς, που έχουν ρεκόρ 7-3, ηττήθηκαν από τους Ατλάντα Χοκς με σκορ 122-102 τα ξημερώματα της Κυριακής 9/11, ενώ ο Πολ Πιρς, σχολιάζοντας την κατάσταση, ανέφερε ότι το καλύτερο για την ομάδα θα ήταν να ανταλλάξουν τον ΛεΜπρόν, αφού τους κρατάει πίσω!
O Τζέιμς μετράει 27 πόντους, 7.5 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ σε 1562 αγώνες regular season.
