Αντετοκούνμπο: «Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, θα σκεφτόμουν να παίξω στην Euroleague».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε δηλώσεις σε ισπανικό μέσο, αναφέροντας μεταξύ άλλων για το μέλλον του στο NBA και πως θα σκεφτεί το ενδεχόμενο να παίξει στην Ευρώπη ή και την Κίνα τα επόμενα χρόνια

Σε δηλώσεις του σε ισπανικό μέσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε σχετικά με το μέλλον του στο NBA και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στα παρκέ της Ευρώπης ή ακόμα και της Κίνας σε μερικά χρόνια.

Ο Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν στο NBA με τη φανέλα των Μπακς, έχοντας ήδη 32.3 πόντους, 12.6 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ μ.ο.

Μιλώντας στην «Mundo Deportivo», αποκάλυψε ποιος είναι ο στόχος του για το μέλλον του στο NBA, καθώς αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ευρώπη ή και στην Κίνα τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτή τη στιγμή έχω συμβόλαιο, θέλω να παίξω στο ΝΒΑ όσα χρόνια μού το επιτρέπει το σώμα μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να φροντίζω το σώμα μου για να έχω όσο πιο μακρά καριέρα μπορώ. Θα ήθελα να παίξω είτε στην Ευρώπη, είτε στην Κίνα, δεν έχει σημασία. Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σκεφτόμουν να παίξω στην Κίνα ή στην Εuroleague.

Δεν είμαι Αμερικανός, είμαι Έλληνας και καταλαβαίνω ότι υπάρχει περισσότερο μπάσκετ έξω από τις ΗΠΑ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, της Ελλάδας ή της Ισπανίας και να βγάζεις το ψωμί σου. Όταν έπαιζα στη δεύτερη κατηγορία, μπορούσα να ζήσω την οικογένειά μου, υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Πολλά παιδιά έχουν τη νοοτροπία πως αν δεν παίξεις στο ΝΒΑ δεν είσαι τίποτα.

Δεν θεωρώ πως αυτό το σκεπτικό είναι σωστό. Υπάρχει μπάσκετ και εκτός ΗΠΑ, μπορείς να παίξεις παντού. Σίγουρα ο στόχος μου είναι να παίξω όσα χρόνια μπορώ στο ΝΒΑ, αλλά αν δεν μπορώ, θα το σκεφτώ σίγουρα να παίξω στην Εuroleague. Λιγότερα λεπτά, λιγότερα παιχνίδια, πιο αργός ρυθμός, πιο μεγάλη σκληράδα... Ή να παίξω στην Κίνα».