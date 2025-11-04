Γιόκιτς: Τρομερή ασίστ με ακρίβεια... μοιρογνωμόνιου, η μπάλα πέρασε ακριβώς πάνω από το κεφάλι του Σαμπόνις

Γιώργος Κούβαρης
Γιοκιτς
Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν σταματήσει να εκπλήσσει του πάντες με τις απίθανες εμπνεύσεις του, όπως ακριβώς και στο ματς των Νάγκετς με τους Κινγκς.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ όχι μόνο ηγήθηκε τον Νάγκετς μέχρι να φτάσουν στην τελική επικράτηση επί των Κινγκς με 130-124 αλλά ξεδίπλωσε για άλλη μια φορά το τρομερό ταλέντο του στις ασίστ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα έδωσε μια πάσα ακριβείας στον Άαρον Γκόρντον για το κάρφωμα και αφού πρώτα είχε περάσει την μπάλα μερικά χιλιοστά πάνω από το κεφάλι του Ντομάντας Σαμπόνις.

Από τις φάσεις που τις βλέπεις και λες «απλά δεν γίνεται». Και όμως. Για τον Νίκολα Γιόκιτς, τα πάντα μπορούν να γίνουν!

Δείτε την απίθανη πάσα του

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     