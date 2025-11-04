Γιόκιτς: Τρομερή ασίστ με ακρίβεια... μοιρογνωμόνιου, η μπάλα πέρασε ακριβώς πάνω από το κεφάλι του Σαμπόνις
Ο Σέρβος σούπερ σταρ όχι μόνο ηγήθηκε τον Νάγκετς μέχρι να φτάσουν στην τελική επικράτηση επί των Κινγκς με 130-124 αλλά ξεδίπλωσε για άλλη μια φορά το τρομερό ταλέντο του στις ασίστ.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα έδωσε μια πάσα ακριβείας στον Άαρον Γκόρντον για το κάρφωμα και αφού πρώτα είχε περάσει την μπάλα μερικά χιλιοστά πάνω από το κεφάλι του Ντομάντας Σαμπόνις.
Από τις φάσεις που τις βλέπεις και λες «απλά δεν γίνεται». Και όμως. Για τον Νίκολα Γιόκιτς, τα πάντα μπορούν να γίνουν!
Δείτε την απίθανη πάσα του
When you’re playing against Nikola Jokic, you have to be prepared for everything 😅— BasketNews (@BasketNews_com) November 4, 2025
pic.twitter.com/zUrijtfAwz
