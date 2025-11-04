Με τον Νίκολα Γιόκιτς να σημειώνει ρεκόρ σεζόν όσον αφορά το σκοράρισμα, οι Ντένβερ Νάγκετς διατήρησαν το αήττητο στην έδρα τους κερδίζοντας και τους Σακραμέντο Κινγκς με 130-124.

Οι Ντένβερ Νάγκετς είχαν τον Νίκολα Γιόκιτς σε εξαιρετική βραδιά και έφτασαν στην τελική επικράτηση κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς.

Με αυτή τη νίκη οι Νάγκετς έκαναν το 3/3 όσον αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια στο Κολοράντο και συνολικά μετρούν 4-2 ρεκόρ από το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 34 πόντους, επίδοση που ισοδυναμεί με season high ύστερα από τα έξι πρώτα ματς της χρονιάς.

Συγκεκριμένα γέμισε την στατιστική του με 10/12 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/3 βολές, 14 ασίστ, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα, 2 τάπες και μόλις ένα λάθος σε 38 λεπτά.

Ο Κρίστιαν Μπράουν είχε άλλους 21 πόντους για τους Νάγκετς, ενώ στους 20 πόντους με 3/6 τριποντα σταμάτησε ο Άαρον Γκόρντον.

Για λογαριασμό των Σακραμέντο Κινγκς ο Ράσελ Γουέστμπρουκ πραγματοποίησε vintage εμφάνιση με 26 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ οι ΝτεΡόζαν και Σρούντερ είχαν από 19 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 39-30, 72-66, 108-96, 130-124.