Σερτζ Ιμπάκα: Έβαλε «φωτιά» με πιθανή επιστροφή στο NBA
Έπειτα από δύο σεζόν στην Euroleague ο Σερτζ Ιμπάκα φούντωσε τις φήμες για την επιστροφή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Πιο συγκεκριμένα ο 36χρονος δημοσίευσε μια φωτογραφία που φαίνεται ο ίδιος να κάνει προπόνηση σε κολλέγιο και να γράφει στη λεζάντα: «NBA comeback».
Ο έμπειρος σέντερ στη διετή παρουσία του στην Ευρώπη με τη Ρεάλ μέτρησε 9 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ μ.ο ανά αγώνα σε 18 λεπτά συμμετοχής.
Όσον αφορά την πολυετή θητεία του στο NBA είχε 12 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 1.9 κοψίματα ανά παιχνίδι.
@nba Comeback 🔐 pic.twitter.com/swjY7P280k— Serge Ibaka (@sergeibaka) October 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.