Σερτζ Ιμπάκα: Έβαλε «φωτιά» με πιθανή επιστροφή στο NBA

Ο Σερτζ Ιμπάκα με μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, «έβαλε φωτιά» στις φήμες περί επιστροφής του στο NBA.

Έπειτα από δύο σεζόν στην Euroleague ο Σερτζ Ιμπάκα φούντωσε τις φήμες για την επιστροφή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Πιο συγκεκριμένα ο 36χρονος δημοσίευσε μια φωτογραφία που φαίνεται ο ίδιος να κάνει προπόνηση σε κολλέγιο και να γράφει στη λεζάντα: «NBA comeback».

Ο έμπειρος σέντερ στη διετή παρουσία του στην Ευρώπη με τη Ρεάλ μέτρησε 9 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ μ.ο ανά αγώνα σε 18 λεπτά συμμετοχής.

Όσον αφορά την πολυετή θητεία του στο NBA είχε 12 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 1.9 κοψίματα ανά παιχνίδι.