Σερτζ Ιμπάκα: Έβαλε «φωτιά» με πιθανή επιστροφή στο NBA

Newsroom
Ο Σερζ Ιμπάκα της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Σερτζ Ιμπάκα με μια δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, «έβαλε φωτιά» στις φήμες περί επιστροφής του στο NBA.

Έπειτα από δύο σεζόν στην Euroleague ο Σερτζ Ιμπάκα φούντωσε τις φήμες για την επιστροφή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Πιο συγκεκριμένα ο 36χρονος δημοσίευσε μια φωτογραφία που φαίνεται ο ίδιος να κάνει προπόνηση σε κολλέγιο και να γράφει στη λεζάντα: «NBA comeback».

Ο έμπειρος σέντερ στη διετή παρουσία του στην Ευρώπη με τη Ρεάλ μέτρησε 9 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ μ.ο ανά αγώνα σε 18 λεπτά συμμετοχής.

Όσον αφορά την πολυετή θητεία του στο NBA είχε 12 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 1.9 κοψίματα ανά παιχνίδι.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     