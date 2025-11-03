Αήττητο ήταν και πάει για τους Μπουλς, που ηττήθηκαν με 128-116 στη Νέα Υόρκη από τους Νικς.

Οι μεν Νικς (3-3) ήταν αήττητοι στην έδρα τους, οι δε Μπουλς (5-1) αήττητοι στη λίγκα. Επικράτησε τελικά ο νόμος της έδρας και του Madison Square Garden, με τους Νεοϋορκέζουν να υποχρεώνουν στην πρώτη ήττα τους «Ταύρους», μετά το 128-116.

Ένα σκορ κολακευτικό με τον τρόπο που εξελίχθηκε το ματς στο δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που ο Τζέιλεν Μπράνσον έστησε το δικό του πάρτι.

Ο ηγέτης των Νικς πέτυχε 31 πόντους με 10/22 εντός παιδιάς, μαζί με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ οι Όου Τζι Ανουνόμπι και Καρλ Άντονι Τάουνς ακολούθησαν στο σκοράρισμα. Ο πρώτος με 21 πόντους και ο δεύτερος με ένα γεμάτο double double, 20 πόντων, 15 ριμπάουντ αλλά και με 5 τελικές πάσες.

Αυτή ήταν ήδη η πέμπτη φορά στη σεζόν που κουβαλάει «διπλές» φιγούρες στη στατιστική του, με τους Νικς να εκτελούν έχοντας 47.6% από το τρίποντο, ευστοχώντας σε 20 από τις 42 προσπάθειές τους.

Έτσι, πήγε στράφι το triple double του Τζος Γκίντεϊ, των 23 πόντων, μαζί με 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ double double έκανε και ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 17 πόντους, 14 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-24, 68-60, 105-89, 128-116