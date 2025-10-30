Λος Άντζελες Λέικερς: Εγκρίθηκε η αλλαγή ιδιοκτησίας από το NBA
Οι Λος Άντζελες Λέικερς από σήμερα και στο εξής αλλάζουν εποχή, καθώς το NBA ενέκρινε την αλλαγή ιδιοκτησίας στον Μαρκ Γουόλτερ που έγινε ο νέος ιδιοκτήτης.
Η ομάδα της Πόλης των Αγγέλων πωλήθηκε (το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών δηλαδή) στον Μαρκ Γουόλτερ έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του ομαδικού αθλητισμού. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του deal, η πώληση των Σέλτικς κόστισε 6.1 δις τον περασμένο Μάρτιο!
Ο νέος ιδιοκτήτης των Λέικερς βρίσκεται από το 2021 στη διοίκηση της ομάδας αλλά με μικρότερο ποσοστό, ενώ παράλληλα είναι ιδιοκτήτης των Ντόζερς του Λος Άντζελες (μπέιζμπολ), των Σπαρκς (WNBA), αλλά και της Κάντιλακ που αναμένεται να εισέλθει στη F1.
Με τη μεταβίβαση να έχει ολοκληρωθεί, η Τζίνι Μπας αναμένεται να παραμείνει ως επικεφαλής της διοίκησης για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα.
Θυμίζουμε πως επί εποχή Μπας (1979-2025) η ομάδα του Λος Άντζελες κατέκτησε 11 από τα 17 πρωταθλήματα και σύνδεσε πλήρως το όνομα της οικεγένειας με αυτό των Λέικερς ως οι πιο επιτυχημένοι ιδιοκτήτες στην ιστορία.
