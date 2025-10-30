Οι Μπουλς ξεκίνησαν με 4/4 τη σεζόν και το Gazzetta αναρωτιέται που θα... πάνε τη βαλίτσα.

Το Σικάγο τρελαίνει κόσμο στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι Μπουλς δεν λύγισαν ούτε κόντρα στο Σακραμέντο. Οι ταύροι επικράτησαν με 126-113 και έτσι ανέβηκαν στο 4-0 στην κατάταξη. Σε ένα ματς που ο Γκίντεϊ είχε 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 12 ασίστ και ο Μπουζέλις 27 πόντους, οι ταύροι απέδειξαν γιατί θεωρούνται μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της λίγκας.

Το Gazzetta στέκεται στο Σικάγο που θέλει να αποτελέσει την έκπληξη της σεζόν και να κάνει τους αναλυτές να σκίσουν τα... πτυχία τους.

Απίθανο 4-0 κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Όποιος πει πως περίμενε το 4-0 των Μπουλς στο ξεκίνημα, θα ήταν ψεύτης. Ούτε ο πιο τρελός υποστηρικτής του δεν θα πίστευε τέτοια εκκίνηση. Αλλά σημασία έχει τι πιστεύουν οι παίκτες και τι παρουσιάζουν μέσα στο γήπεδο.

Το Σικάγο έχει πάρει μέχρι στιγμής τα σκαλπ των Πίστονς, των Μάτζικ, των Χοκς και των Κινγκς. Και οι τρεις πρώτοι είναι ομάδες που έχουν φιλοδοξίες φέτος στην Ανατολή και στοχεύουν σε είσοδο στα playoffs.

Αλλά οι ταύροι πότε εύκολα, πότε δύσκολα έκαναν τη δουλειά και φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας της περιφέρειας παρέα με την άλλη έκπληξη, τους Σίξερς.

Μια πόλη που ζει με τις δάφνες του παρελθόντος και των έξι πρωταθλημάτων του GOAT Τζόρνταν και έχει ανάγκη να πιστέψει ξανά. Πίστεψε με τον απίθανο Ρόουζ αλλά οι τραυματισμοί λύγισαν το... οικοδόμημα και από εκείνο το σημείο οι ταύροι ποτέ δεν έχουν ξανανιώσει διεκδικητές. Ούτε φέτος θα είναι. Πάντως το ξεκίνημα τους, κάνει τον κόσμο να έχει ελπίδα για το μέλλον αν ανέβει επίπεδο η ομάδα και κρατήσει τα ταλέντα της.

Τέταρτη άμυνα του ΝΒΑ, 26.2% τρίποντο οι αντίπαλοι

Οι Μπουλς είναι μια πολύ προσηλωμένη ομάδα στην άμυνα της. Αυτή τη στιγμή είναι στην τέταρτη θέση της λίστας με τις κορυφαίες άμυνες στη λίγκα. Δέχεται 110.7 πόντους ανά ματς και δυσκολεύει την ζωή των αντιπάλων.

Ένα τρομερό στατιστικό είναι το 26.2% με το οποίο σουτάρουν τρίποντα μέχρι τώρα οι αντίπαλοι των Μπουλς. Κάτι που δείχνει και τη δουλειά που γίνεται στην περιφερειακή άμυνα.

Βοήθειες στα μαρκαρίσματα, γρήγορες αλλαγές για να μην μείνει κανείς ελεύθερος και προσήλωση που δεν θυμίζει Μπουλς των τελευταίων ετών.

To prospect

O κύριος Μπουζέλις είναι η μεγάλη ελπίδα των Μπουλς. O Mπίλι Ντόνοβαν τον εμπιστεύεται και του έχει δώσει τη φανέλα του βασικού power forward της ομάδας.

Διαθέτει εξαιρετικό χειρισμό μπάλας για το ύψος του, ενώ μπορεί να σουτάρει και από μακριά. Καλός αμυντικός με έφεση στις τάπες και με smooth κίνηση κοντά στο καλάθι. Σε αρκετές περιπτώσεις κατεβάζει τη μπάλα και εκτελεί ο ίδιος είτε με τρίποντο, είτε πηγαίνοντας στο lay up και το κάρφωμα.

Σίγουρα αξίζει να τον παρακολουθείτε την φετινή σεζόν γιατί θα δείτε ωραία πράγματα από εκείνον. Eντυπωσιακός παίκτης, αέρινος. Μέχρι τώρα μετρά 13.3 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1 μπλοκ ανά μέσο όρο. Κόντρα στους Κινγκς είχε 27!

Ο ηγέτης Βούτσεβιτς που ακούγεται για ανταλλαγή και οι υπόλοιποι

Κορυφαίος παίκτης των Μπουλς στο ξεκίνημα τους φέτος είναι ο πύργος τους. Ο Βούτσεβιτς εντυπωσιάζει και μετρά 20 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4.3 ανά παιχνίδι. Το όνομα του παίζει πολύ σε ανταλλαγές τους τελευταίους μήνες, ωστόσο ακόμα βρίσκεται στο ρόστερ των ταύρων και οδηγεί την ομάδα του.

Ο Γκίντεϊ κάνει τα πάντα στην περιφέρεια. Οργανώνει και εκτελεί. Έχει 19.3 πόντους μέσο όρο με 8.7 ριμπάουντ και 7.3 ασίστ. Εξαιρετικό διάβασμα του παιχνιδιού, μπασκετικό I.Q που σπάνια συναντάς.

Κομβικοί στη λειτουργία των Μπουλς είναι και οι Ντοσούμνου, Χουέρτερ, Οκόρο, Τζόουνς και Μπουζέλις που αναλύθηκε πιο πάνω. Στα πιτς είναι ο πολύ σημαντικός γκαρντ τους, Κόμπι Γουάιτ. Κρατήστε και το όνομα του Εσένγκουε που ακόμα δεν έχει κάνει πάταγο, αλλά οι ταύροι τον πιστεύουν.