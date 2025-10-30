Με νίκες συνέχισαν οι Μάβερικς και οι Πίστονς, ενώ αήττητοι παραμένουν οι Μπουλς.

Οι Μάβερικς δυσκολεύτηκαν αλλά τελικά επικράτησαν των Πέισερς με 107-105. Ο Γουίλιαμς είχε 20 πόντους και ήταν πρώτος σκόρερ, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ μέτρησε 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. Από την πλευρά των ηττημένων δεν έφτασαν οι 27 πόντοι και τα 13 ριμπάουντ του Σιάκαμ.

Πήραν τη νίκη οι Μπλέιζερς

Οι Μπλέιζερς άντεξαν κόντρα στους Τζαζ και έτσι κατάφεραν να επικρατήσουν με 136-134 σε μια δύσκολη αναμέτρηση. Ο Χόλιντεϊ είχε 27 πόντους και 8 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Μάρκανεν σταμάτησε στους 32 πόντους για τους Μορμόνους που θα πρέπει να σταθεροποιήσουν την απόδοση τους από ματς σε ματς.

Αήττητο το Σικαγο

Τρένο οι Μπουλς, δεν λύγισαν ούτε κόντρα στο Σακραμέντο. Οι ταύροι επικράτησαν με 126-113 και έτσι ανέβηκαν στο 4-0 στην κατάταξη. Ο Γκίντεϊ είχε 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ ο φοβερός Μπουζέλις μέτρησε 27 πόντους. Από την άλλη ο ΛαΒίν είχε 30 και ο Σαμπόνις 18 πόντους με 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Κυρίαρχοι Πίστονς

Οι Πίστονς καθάρισαν εύκολα με 136-115 τους Μάτζικ και έτσι πήγαν σε θετικό ρεκόρ, έχοντας 3 νίκες και 2 ήττες μέχρι τώρα. Ο Κάνινγχαμ είχε 30 πόντους και 10 ασίστ, ενώ στους 23 σταμάτησε ο Χάρις. Από την άλλη 24 πόντους με 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ είχε ο Μπανκέρο.

Με ήρωα Μοράντ

Ο Μοράντ με νικητήριο καλάθι κατάφερε να γράψει το 114-113 στα 11 δευτερόλεπτα και να σώσει τους Γκρίζλις στο ματς με τους Σανς. Είχε 28 πόντους με 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους 32 είχε ο Μπούκερ και 20 πόντους με 12 ριμπάουντ ο Γουίλιαμς.