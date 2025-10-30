Ράπτορς - Ρόκετς 121-139: Με Ντουράντ μπροστάρη έκαναν πάρτι στο Τορόντο (vid)
Οι Ρόκετς έχουν βάλει ψηλά τον πήχη τη φετινή σεζόν και το έδειξαν μέσα στο Τορόντο. Οι ρουκέτες εντυπωσίασαν και επικράτησαν των Ράπτορς με 139-121, κάνοντας όμορφα πράγματα στην επίθεση.
Ο φοβερός Ντουράντ σταμάτησε στους 31 πόντους και τα 5 ριμπάουντ, όντας ο κορυφαίος του Χιούστον, ενώ 25 είχε ο Σμιθ, 18 πόντους με 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ ο Σενγκούν και 18 πόντους με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ μέτρησε ο Τόμπσον.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Σκότι Μπαρνς είχε 31 πόντους, 5 ριμπάουντ, ενώ 29 πόντους μέτρησε ο Ίνγκραμ.
Στο 2-2 ανέβηκαν οι Ρόκετς, ενώ οι Ράπτορς που ψάχνονται στο ξεκίνημα και δεν βρίσκουν λύσεις, έχουν 1 νίκη και 4 ήττες σε 5 ματς.
