Ο Ντουράντ είχε κέφια και οι Ρόκετς επικράτησαν με 139-121 των Ράπτορς στο Τορόντο.

Οι Ρόκετς έχουν βάλει ψηλά τον πήχη τη φετινή σεζόν και το έδειξαν μέσα στο Τορόντο. Οι ρουκέτες εντυπωσίασαν και επικράτησαν των Ράπτορς με 139-121, κάνοντας όμορφα πράγματα στην επίθεση.

Ο φοβερός Ντουράντ σταμάτησε στους 31 πόντους και τα 5 ριμπάουντ, όντας ο κορυφαίος του Χιούστον, ενώ 25 είχε ο Σμιθ, 18 πόντους με 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ ο Σενγκούν και 18 πόντους με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ μέτρησε ο Τόμπσον.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Σκότι Μπαρνς είχε 31 πόντους, 5 ριμπάουντ, ενώ 29 πόντους μέτρησε ο Ίνγκραμ.

Στο 2-2 ανέβηκαν οι Ρόκετς, ενώ οι Ράπτορς που ψάχνονται στο ξεκίνημα και δεν βρίσκουν λύσεις, έχουν 1 νίκη και 4 ήττες σε 5 ματς.