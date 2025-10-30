Σέλτικς - Καβς 125-105: Στη Βοστώνη είναι αλλιώς (vid)

Νίκος Καρφής
Jaylen Brown
Οι Σέλτικς έδειξαν τα δόντια τους στους Καβς, αφού τους νίκησαν στη Βοστώνη με 125-105.

Μπορεί να έχουν σημαντικές αποχωρήσεις και απουσίες φέτος οι Σέλτικς, αλλά στη Βοστώνη είναι αλλιώς. Οι Κέλτες επικράτησαν με 125-105 των Καβς και έτσι πήγαν στο 2-3.

Ο Τέιτουμ δεν θα αγωνίζεται για πολύ καιρό ακόμα, αλλά οι Σέλτικς έχουν τον Μπράουν που μέτρησε 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε άλλη μια εξαιρετική βραδιά για εκείνον.

Ο Χάουζερ είχε 21 πόντους και ο Γουάιτ τελείωσε με 19 πόντους, ο Τάισον μέτρησε 19, ο Χάντερ είχε 18 και ο Άλεν σταμάτησε στους 16 πόντους.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     