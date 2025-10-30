Οι Σέλτικς έδειξαν τα δόντια τους στους Καβς, αφού τους νίκησαν στη Βοστώνη με 125-105.

Μπορεί να έχουν σημαντικές αποχωρήσεις και απουσίες φέτος οι Σέλτικς, αλλά στη Βοστώνη είναι αλλιώς. Οι Κέλτες επικράτησαν με 125-105 των Καβς και έτσι πήγαν στο 2-3.

Ο Τέιτουμ δεν θα αγωνίζεται για πολύ καιρό ακόμα, αλλά οι Σέλτικς έχουν τον Μπράουν που μέτρησε 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε άλλη μια εξαιρετική βραδιά για εκείνον.

Ο Χάουζερ είχε 21 πόντους και ο Γουάιτ τελείωσε με 19 πόντους, ο Τάισον μέτρησε 19, ο Χάντερ είχε 18 και ο Άλεν σταμάτησε στους 16 πόντους.