Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάταξη στο NBA μετά και τη νίκη των Μπακς επί των Νικς με 121-111.

Η δράση της ημέρας στο NBA ολοκληρώθηκε, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνολικά πέντε αγώνες. Μεταξύ αυτών και η επιστροφή των Μπακς στις νίκες αφού επικράτησαν των Νικς με 121-111.

Με αυτόν τον τρόπο πλέον τα «ελάφια» βρίσκονται στο 3-1. Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογική κατάταξη τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική περιφέρεια.

Η βαθμολογία

Ανατολή

Σίξερς 4-0 Μπουλς 3-0 Χιτ 3-1 Καβαλίερς 3-1 Μπακς 3-1 Νικς 2-2 Χόρνετς 2-2 Πίστονς 2-2 Ράπτορς 1-3 Χοκς 1-3 Μάτζικ 1-3 Σέλτικς 1-3 Γουίζαρντς 1-3 Πέισερς 0-3 Νετς 0-4

Δύση