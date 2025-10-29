Βαθμολογία NBA: Η κατάταξη με τους Μπακς στο 3-1
Δείτε πως διαμορφώνεται η κατάταξη στο NBA μετά και τη νίκη των Μπακς επί των Νικς με 121-111.
Η δράση της ημέρας στο NBA ολοκληρώθηκε, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνολικά πέντε αγώνες. Μεταξύ αυτών και η επιστροφή των Μπακς στις νίκες αφού επικράτησαν των Νικς με 121-111.
Με αυτόν τον τρόπο πλέον τα «ελάφια» βρίσκονται στο 3-1. Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογική κατάταξη τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική περιφέρεια.
Η βαθμολογία
Ανατολή
- Σίξερς 4-0
- Μπουλς 3-0
- Χιτ 3-1
- Καβαλίερς 3-1
- Μπακς 3-1
- Νικς 2-2
- Χόρνετς 2-2
- Πίστονς 2-2
- Ράπτορς 1-3
- Χοκς 1-3
- Μάτζικ 1-3
- Σέλτικς 1-3
- Γουίζαρντς 1-3
- Πέισερς 0-3
- Νετς 0-4
Δύση
- Θάντερ 5-0
- Σπερς 4-0
- Γουόριορς 4-1
- Νάγκετς 2-1
- Τζαζ 2-1
- Κλίπερς 2-2
- Λέικερς 2-2
- Τίμπεργουλβς 2-2
- Μπλέιζερς 2-2
- Γκρίζλις 2-2
- Ρόκετς 1-2
- Σανς 1-3
- Κινγκς 1-3
- Μάβερικς 1-3
- Πέλικανς 0-3
@Photo credits: NBA/Getty Images
