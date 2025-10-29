Οι Θάντερ επικράτησαν των Κινγκς με 107-101 και συνέχισαν έτσι χωρίς ήττα την πορεία τους στο NBA.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ υποδέχθηκαν τους Σακραμέντο Κινγκς και έχοντας επικραρήσει με 107-101, μπόρεσαν να παραμείνουν ως μία από τις ομάδες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ηττηθεί στη φετινή περίοδο, έχοντας φτάσει πλέον στο 5-0.

Αυτή η νίκη βέβαια δεν ήταν ιδιαίτερα άνετη καθώς οι Κινγκς βρίσκονταν σταθερά σε κοντινή απόσταση, έχοντας αρκετές φορές τα ηνία στο προβάδισμα. Στην τέταρτη περίοδο ωστόσο οι Θάντερ πήραν το «πάνω χέρι» και έφτασαν στη νίκη.

Πρώτος σκόρερ των Θάντερ ήταν για μία ακόμη φορά ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ που τελείωσε με 31 πόντους, από 18 είχαν οι Αάρον Γουίγκινς και Έιτζεϊ Μίτσελ ενώ στους 13 έφτασε ο Ντορτ.

Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Ζακ ΛαΒίν με 23 πόντους, 19 είχε ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, 16 ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, 12 ο Κίον Έλις ενώ με 10 πόντους και 18 ριμπάουντ ολοκλήρωσε ο Ντομάντας Σαμπόνις.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-29, 58-62, 80-83, 107-101