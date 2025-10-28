Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ δεν... αστειεύονται, με τους Νάγκετς να περνούν από την έδρα των Τίμπεργουλβς με 127-114.

Με ένα επιβλητικό δεύτερο ημίχρονο και τους δύο σταρ τους να κάνουν απίθανα πράγματα στο παρκέ, οι Νάγκετς (2-1) επικράτησαν 127-114 στη Μινεσότα των Τίμπεργουλβς (2-2).

Και πώς να γίνει διαφορετικά άλλωστε, αφού ο Τζαμάλ Μάρεϊ πέτυχε 43 πόντους, εκ των οποίων οι 23 ήρθαν στην τρίτη περίοδο. Την ώρα που ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με triple double.

Το τρίτο του triple double σε τρία παιχνίδια στη σεζόν, έχοντας 25 πόντους, 19 ριμπάουντ, 10 ασίστ για να φτάσει τα 167 στο σύνολο της καριέρας του στο NBA.

Κάπως έτσι, το 65-57 του ημιχρόνου μετατράπηκε σε 94-102, 12 λεπτά μετά, με τους Νάγκετς να φτάνουν στη δεύτερη νίκη τους στη σεζόν. Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε να έρθει ο Πέιτον Γουότσον από τον πάγκο και να βοηθήσει στο 0-10 σερί μετά το 101-104 που μείωσαν οι γηπεδούχοι.

Στους 25 σταμάτησε για τους Τίμπεργουλβς ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, που είχε συμπαραστάτη με 24 τον Τζούλιους Ραντλ. Ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας σκόραρε 4 πόντους και μάζεψε ισάριθμα ριμπάουντ σε 10 λεπτά που πάτησε παρκέ.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-34, 65-57, 94-102, 114-127