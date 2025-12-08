Mε δίδυμο-φωτιά Νάγκετς και Σέλτικς
Δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 119-96 των Μπλέιζερς οι Γκρίζλις και να ανέβουν στο 11-13. Το Πόρτλαντ έπεσε στο 9-15. Για τους νικητές ο Αλντάμα τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ο Γκραντ είχε 21 πόντους με 7 ριμπάουντ. Ο Άβντια είχε 17 πόντους με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ 17 πόντους είχε και ο Σαρπ.
Με Μάρεϊ και Γιόκιτς οι Νάγκετς
Στο 17-6 πήγαν οι Νάγκετς που επικράτησαν στη Σάρλοτ με 106-115. Την έριξαν στο 7-17 σε άλλη μια δύσκολη σεζόν για εκείνη. Ο Γιόκιτς τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 9 ριμπαόυντ και 11 ασίστ, ενώ ο Μάρεϊ είχε στο ματς 34 πόντους. Ο Μπρίτζες μέτρησε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ για τους ηττημένους. Στοίχισε η απουσία του ηγέτη ΛαΜέλο Μπολ.
Άλωσαν το Τορόντο οι Σέλτικς
Οι Κέλτες έφυγαν με τη νικη από το Τορόντο με 121-113 αφού έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά. Για τους νικητές ο Μπράουν είχε 30 πόντους με 8 ριμπάουντ ενώ ο Γουάιτ μέτρησε 27 πόντους. Από την πλευρά των Καναδών ο Ίνγκραμ μέτρησε 30 πόντους και ο Μπαρνς είχε 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Σε άλλη μια πληθωρική του εμφάνιση μέσα στη σεζόν για το Τορόντο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.