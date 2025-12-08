Mε δίδυμο-φωτιά Νάγκετς και Σέλτικς

Νάγκετς, Σέλτικς και Γκρίζλις συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο ΝΒΑ.

Δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 119-96 των Μπλέιζερς οι Γκρίζλις και να ανέβουν στο 11-13. Το Πόρτλαντ έπεσε στο 9-15. Για τους νικητές ο Αλντάμα τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ο Γκραντ είχε 21 πόντους με 7 ριμπάουντ. Ο Άβντια είχε 17 πόντους με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ 17 πόντους είχε και ο Σαρπ.

Με Μάρεϊ και Γιόκιτς οι Νάγκετς

Στο 17-6 πήγαν οι Νάγκετς που επικράτησαν στη Σάρλοτ με 106-115. Την έριξαν στο 7-17 σε άλλη μια δύσκολη σεζόν για εκείνη. Ο Γιόκιτς τελείωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 9 ριμπαόυντ και 11 ασίστ, ενώ ο Μάρεϊ είχε στο ματς 34 πόντους. Ο Μπρίτζες μέτρησε 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ για τους ηττημένους. Στοίχισε η απουσία του ηγέτη ΛαΜέλο Μπολ.

Άλωσαν το Τορόντο οι Σέλτικς

Οι Κέλτες έφυγαν με τη νικη από το Τορόντο με 121-113 αφού έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά. Για τους νικητές ο Μπράουν είχε 30 πόντους με 8 ριμπάουντ ενώ ο Γουάιτ μέτρησε 27 πόντους. Από την πλευρά των Καναδών ο Ίνγκραμ μέτρησε 30 πόντους και ο Μπαρνς είχε 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Σε άλλη μια πληθωρική του εμφάνιση μέσα στη σεζόν για το Τορόντο.