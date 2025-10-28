Οι εκπληκτικοί Μπουλς με οκτώ παίκτες διψήφιους, υπέταξαν τους Χοκς με 128-123 στο Σικάγο και συνέχισαν αήττητοι μετά από τρία παιχνίδια.

Τους Χοκς (1-3) περιμέναμε να ξεκινήσουν δυναμικά, οι Μπουλς (3-0) είναι αήττητοι προς το παρόν. Οι «Ταύροι» επικράτησαν με 128-123 των Χοκς στο Σικάγο και συνεχίζουν το ιδανικό τους ξεκίνημα, έχοντας όλους τους παίκτες τους σε εξαιρετικό βράδυ.

Οκτώ παίκτες για τους Μπουλς σκόραραν διψήφιο αριθμό πόντων. Σε αυτήν την αποθέωση του πλουραλισμού, οι Χοκς δεν κατάφεραν να απαντήσουν, παρόλο που είχαν τον Κρίσταπς Πορζίνγκις στους 27 πόντους.

Ο Τρέι Γιανγκ σκόραρε 21 πόντους με 1/10 τρίποντα, μοίρασε 17 (ναι 17!) ασίστ, αλλά οι Μπουλς είχαν τις απαντήσεις. Με πρώτο σκόρερ τον Άγιο Ντοσούμνου, που πέτυχε 21 πόντους. Τζος Γκίντεϊ με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, Νίκολα Βούτσεβιτς με 17 πόντους, ισάριθμα ριμπάουντ και 9 ασίστ ακολούθησαν, με τον Μάτας Μπουζέλις να προσθέτει άλλους 15.

Ο Νίκεϊλ Αλεξάντερ Γουόκερ με ένα τρίποντο μείωσε σε 126-123, 58.2'' πριν το τέλος, αλλά η ψυχραιμία των Μπουλς στις βολές έβαλε τέλος στην αναμέτρηση.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-35, 57-58, 98-92, 128-123