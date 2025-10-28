Οι Θάντερ επικράτησαν με 101-94 στο Ντάλας των Μάβερικς, παρότι πήγαν να χάσουν διαφορά 19 πόντων λίγο πριν το τέλος.

Μπορεί να αγχώθηκαν λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε στο φινάλε, αλλά οι Θάντερ (4-0) πήραν τη νίκη στην έδρα των Μάβερικς (1-3) με 101-94 και συνέχισαν αήττητοι τη φετινή τους πορεία στον δρόμο προς την υπεράσπιση του δαχτυλιδιού.

Οι Θάντερ προηγήθηκαν με 74-93, μέχρι να δεχτούν ένα σερί 13-0 και να... φοβηθούν για τη νίκη. Δύο καλάθια του Αϊζάια Χαρτενστάιν έδιωξαν το άγχος, ενώ οι βολές των Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ και Τσετ Χόλμγκρεν όρισαν το φινάλε.

Σε ένα παιχνίδι που ο Κούπερ Φλαγκ έμεινε στη χαμηλότερη παραγωγή πόντων για αυτά τα τέσσερα παιχνίδια του στο NBA, αφού τα βρήκε σκούρα απέναντι στην άμυνα των πρωταθλητών με 1/9 εντός παιδιάς.

Για τους Θάντερ, ο Σέι Γκίλτζιους πέτυχε 23 μαζί με 8 ασίστ, ενώ ο Τσετ Χόλμγκρεν ακολούθησε με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 μπλοκ. Στους 26 σταμάτησε για τους ηττημένους ο Άντονι Ντέιβιτς, μαζί με 11 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-28, 42-48, 69-87, 94-101