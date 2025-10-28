Σε ένα παιχνίδι... θρίλερ για τη βραδιά, οι μεν Τζαζ διατήρησαν αήττητη την έδρα τους (2-1) πετυχαίνοντας τη δεύτερή τους νίκη, την ώρα που οι Σανς μετρούν 0-3 (1-3 συνολικά) μακριά από το Φοίνιξ.
Το τελικό 138-134 ήρθε μετά από παράταση, μιας και στα τελευταία 23.7'' της κανονικής περιόδου, οι Σανς επέστρεψαν από το 122-115. Οι βολές του Ντέβιν Μπούκερ και το σουτ του Μαρκ Γουίλιαμς, έστειλαν το ματς στην παράταση. Εκεί που για τους Τζαζ... καθάρισε ο Λάουρι Μάρκανεν.
Ο Φινλανδός έκανε μία ασύλληπτη ματσάρα με 51 πόντους, έχοντας 6/13 τρίποντα, μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του, την ώρα που Γουόκερ Κέσλερ και Κιγιόντε Τζορτζ σκόραραν 25 και 26 αντίστοιχα.
Εκπληκτικός ο Ντέβιν Μπούκερ για τους ηττημένους, έφυγε από το παρκέ με 34 πόντους, 10 ασίστ, 5 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 39-27, 64-61, 94-86, 124-124 κ.δ., 138-134
