Ο Όστιν Ριβς πραγματοποίησε την εμφάνιση της... ζωής του και δέχθηκε τρομερό hype από τους Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς!

Ο Ριβς θα έχει να διηγείται τη βραδιά της 26ης Οκτωβρίου στα παιδιά και στα εγγόνια του. Ε, δεν σημειώνει κάποιος παίκτης κάθε μέρα... 50+ πόντους σε ματς του NBA.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ το έκανε έχοντας 51 πόντους στη νίκη των Λέικερς επί των Κινγκς και στη συνέχεια δέχθηκε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του και τον προπονητή του.

«GOAT» ήταν ο χαρακτηρισμός που του απέδωσε ο τραυματίας Λούκα Ντόντσιτς ενώ στο ίδιο μήκους κύματος ήταν και οι αναρτήσεις του Λεμπρόν Τζέιμς.

Όσο για τον προπονητή Τζέι Τζέι Ρέντικ; «Ήταν φανταστικός. Έκανε λίγο τα πάντα, σκόραρε σε απίστευτο επίπεδο. Ήθελε πολύ να φανεί ανταγωνιστικός. Κάθε μέρα είναι στο γήπεδο και προπονείται. Απλώς αγαπά τον ανταγωνισμό και εξελίσσεται μέσα από αυτό» σχολίασε ο τεχνικός των Λέικερς και συνέχισε:

«Πρόκειται για ένα παιδί από μια μικρή πόλη από το Αρκάνσας, που δεν επιλέχθηκε στο ντραφτ, και πέρυσι είχε μέσο όρο 20+ πόντους στο NBA και μόλις πέτυχε 50».

Η ανάρτηση του Ντόντσιτς...

...και οι αναρτήσεις του Λεμπρόν

50 piece 🐔 nugget!!!!! That boy AR TOOOO TOUGH!! — LeBron James (@KingJames) October 27, 2025

Damn that’s crazy we almost had back to back 50 balls. Damnit Don! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣! Sick back court! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾 October 27, 2025

Και η ατάκα του Τζέι Τζέι Ρέντικ