Ο 34χρονος σούπερ σταρ πραγματοποίησε για δεύτερο σερί ματς εξαιρετική εμφάνιση θυμίζοντας τον παλιό, καλό, Λέοναρντ!
Ήταν εκείνος που πήρε την κατάσταση στα χέρια του, σημειώνοντας 30 πόντους με 7/15 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 10 ριμπάουντ κα 4 ασίστ.
Ο Ίβιτσα Ζούμπατς πρόσθεσε άλλους 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ Τζέιμς Χάρντεν είχε 20 πόντους, 13 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Αυτό ήταν το δεύτερο παιχνίδι των Μπλέιζερς μετά την σύλληψη του προπονητή, Τσόνσι Μπίλαπς για παράνομες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών και χρέη head coach είχε αναλάβει και πάλι ο πρώην προπονητής της Παρί, Τιάγκο Σπλίτερ.
Ο Ντένι Άβντια είχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ακολούθησαν οι Χόλιντεϊ (21π., 7ασ.), Σαρπ (19π.) και Γκραντ (17π.)
Τα δωδεκάλεπτα: 34-23, 55-60, 87-82, 114-107.
