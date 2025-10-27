Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσφερε για μία ακόμη φορά μία τρομερή εμφάνιση, παρά την ήττα των Μπακς από τους Καβαλίερς με 118-113.

Οι Μιλγουόκι Μπακς το πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν στην εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Οι γηπεδούχοι άντεξαν το comeback των «ελαφιών» από το -15 και το -10, έχοντας επικρατήσει με 118-113.

Απίθανο παιχνίδι για μία ακόμη φορά από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η εμφάνιση του Greek Freak θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μέρη. Σε αυτό του πρώτου ημιχρόνου όπου μέτρησε 14 πόντους και σε αυτή του δευτέρου όπου έμοιαζε ασταμάτητος. Ο Έλληνας σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 40 πόντους με 13/19 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 11/16 βολές. Παράλληλα, ο ίδιος είχε από 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 33:18 λεπτά εντός παρκέ.