Αντετοκούνμπο: Η πρώτη «40άρα» της σεζόν κόντρα στους Καβαλίερς
Οι Μιλγουόκι Μπακς το πάλεψαν αλλά δεν τα κατάφεραν στην εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Οι γηπεδούχοι άντεξαν το comeback των «ελαφιών» από το -15 και το -10, έχοντας επικρατήσει με 118-113.
Απίθανο παιχνίδι για μία ακόμη φορά από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η εμφάνιση του Greek Freak θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μέρη. Σε αυτό του πρώτου ημιχρόνου όπου μέτρησε 14 πόντους και σε αυτή του δευτέρου όπου έμοιαζε ασταμάτητος. Ο Έλληνας σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 40 πόντους με 13/19 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 11/16 βολές. Παράλληλα, ο ίδιος είχε από 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 33:18 λεπτά εντός παρκέ.
Hell of an effort. pic.twitter.com/wC88n2OVDA— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 27, 2025
