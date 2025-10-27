Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 40 πόντους με 14 ριμπάουντ αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς με 118-113.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετώπισαν εκτός έδρας τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν να χάνουν με 15 πόντους, τα «ελάφια» μπόρεσαν να μπουν στη διεκδίκηση του αγώνα, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήραν τη νίκη με 118-113.

Με αυτόν τον τρόπο οι νικητές έφτασαν στο 2-1 ενώ τα «ελάφια» υπέστησαν την πρώτη τους ήττα για τη φετινή σεζόν και βρίσκονται αντίστοιχα στο 2-1.

Καβαλίερς – Μπακς: Ο αγώνας:

Στο πρώτο δίλεπτο, καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε καλή επαφή με το καλάθι. Βρίσκοντας ωστόσο σιγά σιγά ρυθμό, το ματς φάνηκε να είναι ανταγωνιστικό, με τους Μπακς μάλιστα να κλείνουν την πρώτη περίοδο μπροστά με 31-29.

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, ο αγώνας φάνηκε να έχει καλύτερο ρυθμό. Οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να αποκτήσουν το «πάνω χέρι», φτάνοντας ακόμα και στο +11. Οι Μπακς βρήκαν απαντήσεις και διατήρησαν την απόσταση, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 56-65.

Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ για το δεύτερο μισό της κανονικής διάρκειας, η διαφορά όχι απλά δε φαινόταν να πέφτει, αλλά έμοιαζε να αυξάνεται. Οι Μπακς όπου πάλευαν κατά κύριο λόγο μόνο με τον Γιάννη, έφτασαν ακόμα και στο -15. Παρά το προβάδισμα που έχτισαν, οι Καβαλίερς δεν μπόρεσαν αν διατηρήσουν απόσταση ασφαλείας και ακόμα και όταν ο Αντετοκούνμπο πέρασε εκτός, τα «Ελάφια» μπόρεσαν να μειώσουν σε απόσταση βολής, φτάνοντας στο -1. Με15 πόντους τελείωσε ο Γιάννης την περίοδο.

Στο +10 οι Καβς, μειώνουν γρήγορα στους 5 οι Μπακς και ξανά στο καλάθι η διαφορά. Βολές Μόμπλεϊ για το 116-112 στα 3,5 και τέλος. Τρερντ μείωσε με βολές αλλά νεες βολές στον Μόμπλεϊ και νίκη.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Καβαλίερς φάνηκαν να ανοίγουν ξανά τη διαφορά φτάνοντας στο +10, αλλά αυτή τη φορά οι Μπακς βρήκαν γρήγορα απάντηση και μείωσαν την απόσταση. Το παιχνίδι συνέχισε σε ρυθμούς ντέρμπι, ωστόσο ο Μόμπλεϊ με βολές στα 3,5” πριν από το τέλος έκανε το 116-112, βάζοντας τέλος στις ελπίδες για νίκη των Μπακς.

Η εμφάνιση του Αντετοκούνμπο

Η εμφάνιση του Greek Freak θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μέρη. Σε αυτό του πρώτου ημιχρόνου όπου μέτρησε 14 πόντους και σε αυτή του δευτέρου όπου έμοιαζε ασταμάτητος. Ο Έλληνας σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 40 πόντους με 13/19 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 11/16 βολές. Παράλληλα, ο ίδιος είχε από 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 33:18 λεπτά εντός παρκέ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-31, 65-56, 86-84, 118-113