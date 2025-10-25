LIVE το NBA στο Gazzetta
Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται τα ξημερώματα του Σαββάτου 25/10 με 12 αγώνες και το Gazzetta σας μεταφέρει τη διακύμανση των αγώνων.
Το πρόγραμμα
- 1:30 Ράπτορς-Μπακς
- 2:00 Μάτζικ-Χοκς
- 2:30 Νικς-Σέλτικς
- 2:30 Νετς-Καβαλίερς
- 3:00 Ρόκετς-Πίστονς
- 3:00 Γκρίζλις-Χιτ
- 3:00 Πέλικανς-Σπερς
- 3:30 Μάβερικς-Γουίζαρντς
- 5:00 Λέικερς-Τίμπεργουλβς
- 5:00 Μπλέιζερς-Γουόριορς
- 5:00 Κινγκς-Τζαζ
- 5:30 Κλίπερς-Σανς
