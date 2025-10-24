Οι Μπακς δεν θα έχουν τον Κέβιν Πόρτερ στα επόμενα δύο παιχνίδια.

Πλήγμα για τους Μπακς ενόψει των ματς που έρχονται. Ο Κέβιν Πόρτερ τραυματίστηκε στην πρεμιέρα κόντρα στους Γουίζαρντς και θα στερηθούν τις υπηρεσίες του τα ελάφια. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.

Αυτό σημαίνει πως θα χάσει την αναμέτρηση με τους Ράπτορς (24/10) και τους Καβαλίερς (26/10). Και τα δύο παιχνίδια είναι εκτός έδρας. Στη συνέχεια θα γίνουν κι άλλες εξετάσεις. Την σεζόν που τελείωσε, είχε 10.3 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.4.

Το Μιλγουόκι τον εμπιστεύεται για τα γκαρντ και φέτος ξεκίνησε βασικος στην πρεμιέρα και στην βασική πεντάδα θα βρίσκεται μόλις επιστρέψει στη δράση.