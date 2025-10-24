Μπακς: Τα ματς που θα χάσει ο Πόρτερ
Πλήγμα για τους Μπακς ενόψει των ματς που έρχονται. Ο Κέβιν Πόρτερ τραυματίστηκε στην πρεμιέρα κόντρα στους Γουίζαρντς και θα στερηθούν τις υπηρεσίες του τα ελάφια. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο.
Αυτό σημαίνει πως θα χάσει την αναμέτρηση με τους Ράπτορς (24/10) και τους Καβαλίερς (26/10). Και τα δύο παιχνίδια είναι εκτός έδρας. Στη συνέχεια θα γίνουν κι άλλες εξετάσεις. Την σεζόν που τελείωσε, είχε 10.3 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.4.
Το Μιλγουόκι τον εμπιστεύεται για τα γκαρντ και φέτος ξεκίνησε βασικος στην πρεμιέρα και στην βασική πεντάδα θα βρίσκεται μόλις επιστρέψει στη δράση.
Medical Update: Kevin Porter Jr. underwent an MRI this morning and was evaluated by Bucks team orthopedic surgeon Dr. Carole Vetter, who confirmed the initial diagnosis of a left ankle sprain.
KPJ will not play in the upcoming road trip to Toronto (10/24) and Cleveland (10/26).… pic.twitter.com/GKbHwsv8j7— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.