Αντετοκούνμπο: Το show απέναντι στην Ουάσινγκτον (vid)
Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα των Μπακς στη σεζόν, αφού τα ελάφια επικράτησαν εύκολα με 133-120 των Γουίζαρντς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του και οδήγησε σε νίκη την ομάδα του.
Ο Έλληνας σταρ πέτυχε double-double με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά. Τελείωσε με 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/7 βολές.
Για άλλη μια σεζόν δείχνει πανέτοιμος για μεγάλα πράγματα και σίγουρα θα είναι ένας εκ των υποψηφίων MVP αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο.
Η άμυνα των Γουίζαρντς δεν είχε τρόπο για να τον σταματήσει και απλά υποκλίθηκε στην ποιότητα και το ταλέντο του.
Δείτε τα καλύτερα του
What a game from Giannis to start the season.— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 23, 2025
37 PTS | 14 REB | 5 AST | 62% FG pic.twitter.com/gzkC6qivbB
