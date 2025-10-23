Aπολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στους Γουίζαρντς.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα των Μπακς στη σεζόν, αφού τα ελάφια επικράτησαν εύκολα με 133-120 των Γουίζαρντς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του και οδήγησε σε νίκη την ομάδα του.

Ο Έλληνας σταρ πέτυχε double-double με 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 27 λεπτά. Τελείωσε με 15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 4/7 βολές.

Για άλλη μια σεζόν δείχνει πανέτοιμος για μεγάλα πράγματα και σίγουρα θα είναι ένας εκ των υποψηφίων MVP αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο.

Η άμυνα των Γουίζαρντς δεν είχε τρόπο για να τον σταματήσει και απλά υποκλίθηκε στην ποιότητα και το ταλέντο του.

Δείτε τα καλύτερα του