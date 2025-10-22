Ο Λούκα Ντόντσιτς άρχισε από νωρίς τα... μαγικά του στη νέα σεζόν του NBA.

Η νέα σεζόν στο NBA άρχισε και με το... καλημέρα είχαμε ένα μεγάλο «θρίλερ» δύο παρατάσεων ανάμεσα στους Θάντερ και τους Ρόκετς αλλά και μία από τις τρομερές εμφανίσεις του Λούκα Ντόντσιτς.

Μπορεί οι Λος Άντζελες Λέικερς να ηττήθηκαν εντός έδρας από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 119-109, ωστόσο ο Σλοβένος σταρ έδειξε την ποιότητά του, για μία ακόμη φορά φέτος, συνεχίζοντας ακάθεκτος από την περασμένη περίοδο και το EuroBasket 2025.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε ένα ακόμη double double, έχοντας 43 πόντους ενώ παράλληλα πήρε δώδεκα ριμπάουντ και για μόλις μία ασίστ έμεινε μακριά από το triple double, αφού έφτασε τις εννέα!