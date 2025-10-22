Με το «δεξί» μπήκαν στη νέα σεζόν του NBA οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι αντιμετώπισαν τους Λέικερς και κατάφεραν να περάσουν νικηφόρα από το Λος Άντζελες, έχοντας επικρατήσει με 119-109.
Από την αρχή του αγώνα, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες φάνηκε να είναι μικρές, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 55-54. Με την επιστροφή στο παρκέ ωστόσο, φάνηκαν να αποκτούν το «πάνω χέρι», μπαίνοντας στο τελευταίο δωδεκάλεπτο με το σκορ στο 90-79. Εκεί διατήρησαν το προβάδισμα και έφτασαν στη νίκη, με τους γηπεδούχους να μη μπορούν να μπουν σε απόσταση απειλής.
Τον ρόλο του πρώτου σκόρερ για τους νικητές τον είχε ο Τζίμι Μπάτλερ με 31 πόντους, στους 23 ακολούθησε ο Στέφεν Κάρι ενώ με 17 τελείωσε ο Τζόναθαν Κουμπίνγκα (9 ριμπάουντ) και ο Μπάντι Χιλντ. Από τους Λέικερς, σε τρομερή βραδιά με το... καλημέρα βρέθηκε ο Λούκα Ντόντσιτς που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double double 43 πόντων και 12 ριμπάουντ. Στους 26 έφτασε ο Όστιν Ριβς ενώ 10 είχε ο Ντιάντρε Έιτον.
Τα δωδεκάλεπτα: 22-28, 54-55, 79-90, 109-119
